Oppo et OnePlus menacés, BMW veut des moteurs au niveau des roues et le Pixel se recharge mieux – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 27 mars 2023 : Oppo et OnePlus dans la panade, les nouveaux moteurs dans la roue et le Pixel a une nouvelle fonctionnalité.

Oppo et OnePlus : la rumeur d’un départ de France s’embrase

C’est un bruit qui court depuis un certain temps et qui a pris en ampleur ce lundi 27 mars 2023. Oppo et OnePlus seraient tentés de quitter la France. Si les marques ont fini par démentir en fin de journée, de nombreuses sources concordent sur une possible réduction de la voilure en France.

Des mini moteurs de roue chez BMW

La marque allemande a investi des millions d’euros dans une entreprise capable de lui fournir des moteurs électriques intégrés aux roues. Ce moteur, conçue par DeepDive, offrirait un rendement encore meilleur cacr il permet d’entrainer la roue sans perte liée au système de transmission.

La recharge adaptative du Pixel évolue

Auparavant, pour profiter de la recharge adaptative, il fallait obligatoirement avoir configuré un réveil entre 3h et 10h. Une obligation qui vient de sauter et qui rend donc la fonction plus facile à utiliser.

