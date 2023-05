Google I/O, baisse de la Peugeot e-308 et un smartphone unique – L’actu tech de la semaine

La semaine du 8 mai a été profondément marquée par la Google I/O et ses multiples annonces en matière d'intelligence artificielle, mais pas que. Au milieu de tout ça, la Peugeot e-308 a aussi fait parler d'elle, tout comme un smartphone aux caractéristiques époustouflantes mais seulement réservé au Japon.

Une Google I/O historique

Pour sûr, la Google I/O 2023 a marqué et marquera les esprits pendant longtemps. Car cette édition fut historique à plus d’un titre. Historique, car le tout premier smartphone pliable de Google a été introduit. Historique aussi, car l’intelligence artificielle a pris un tout autre tournant du côté de Mountain View. Les annonces en la matière ont été nombreuses, novatrices et parfois même bluffantes.

Dans cet article récapitulatif, vous retrouverez l’ensemble des articles écrits par Frandroid, du test du Pixel 7a à une prise en main du Pixel Fold en passant par toutes les avancées IA du groupe.

Peugeot e-308 : une toute petite baisse de prix qui chante tout

Mais quelle mouche a bien pu piquer les équipes de Peugeot ? La 308 électrique (e-308) a en effet été annoncée à un prix qui posait clairement clairement, voire qui frôlait le ridicule : 47 040 euros avec le tarif ristourné depuis le store de Peugeot sur le web, dans sa finition suréquipée First Edition. C’est ici 41 euros de trop pour qu’elle soit éligible au bonus écologique de 5000 euros. Oui, vous avez bien lu. Fort heureusement, la firme tricolore a depuis corrigé le tir avec un nouveau tarif de 46 990 euros.

Aquos R8 Pro, un condensé technologique réservé au Japon

Sharp a fait sensation après avoir présenté son tout dernier smartphone, l’Aquos R8 Pro. Malheureusement, ce modèle ne sera pas disponible en France, car uniquement réservé au Japon. Sa fiche technique fait saliver, avec un curseur tout particulièrement placé sur la photo. Il faut notamment compter sur un capteur 47,2 mégapixels de 1 pouce et d’un objectif Leica Summicron avec une ouverture f/1,9 et une distance focale de 19 mm. Sans oublier un bel écran OLED, 120 Hz et dont la luminosité atteint les 2000 nits.

Vidéo de la semaine

