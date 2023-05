Ce smartphone est un trésor technologique réservé aux Japonais

Sharp fait encore des siennes avec le lancement de l'Aquos R8 Pro, un smartphone aux caractéristiques époustouflantes... mais introuvable ailleurs qu'au Japon.

Après l’Aquos R6, l’Aquos R7… Le constructeur japonais a toujours détonné en R&D avec le premier smartphone 240 Hz, le premier smartphone borderless… et même le premier smartphone à double encoche. L’Aquos R6 avait introduit un très grand capteur de 1 pouce créé en collaboration avec Leica, avant le Sony Xperia Pro-1. De plus, son écran Pro IGZO OLED était également une première.

Vous en rêviez ? Sharp l’a fait ! Le géant japonais de la technologie vient de dévoiler son dernier bijou : l’Aquos R8 Pro. Ce smartphone possède des caractéristiques impressionnantes qui feraient pâlir d’envie les plus grands passionnés de technologie… à condition d’aller l’acheter au Japon, bien sûr. Car comme à son habitude, Sharp se plaît à nous narguer en ne commercialisant pas ses produits en dehors de l’archipel nippon.

Il semblerait que Sharp ait décidé de nous faire saliver en nous présentant ce qu’on ne peut pas avoir. Au menu : un capteur de 1 pouce, un objectif Leica Summicron et un écran OLED IGZO de 2 000 nits. Rien que ça !

Pour vous donner une idée de la bête, l’Aquos R8 Pro est équipé d’un écran OLED Pro IGZO de 6,6 pouces à 120 Hz, d’une résolution de 2 730 x 1 260 pixels et d’une luminosité maximale de 2 000 nits. L’appareil photo principal est doté d’un capteur 47,2 mégapixels de 1 pouce et d’un objectif Leica Summicron avec une ouverture f/1,9 et une distance focale de 19 mm. Sharp a même poussé le vice en intégrant un capteur spectral à 14 canaux pour une représentation des couleurs encore plus précise.

Du haut de gamme

Côté performance, le Sharp Aquos R8 Pro est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de mémoire flash UFS 4.0. La caméra selfie dispose d’un capteur de 12,6 MP, et la batterie offre une capacité de 5 000 mAh. Le smartphone est également certifié IPX8, garantissant ainsi une résistance à l’eau.

Sharp prévoit de lancer l’Aquos R8 Pro au Japon en juillet, mais les détails concernant le prix et une éventuelle disponibilité internationale restent encore un mystère. Alors, si vous êtes prêts à aller voyager au Japon pour mettre la main sur ce smartphone incroyable, préparez vos valises et votre passeport. Pour les autres, il faudra se contenter de rêver et de nourrir l’espoir qu’un jour, les autres fabricants s’inspirent de l’un des derniers mastodontes japonais de la technologie.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.