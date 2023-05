Un record pour la Model Y, nouveau moteur pour VAE et le OnePlus 12 en fuite – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 26 mai : la Tesla Model Y a battu un nouveau record, Hyena travaille sur un moteur ultra léger pour vélo électrique et le OnePlus 12 fait l'objet d'une fuite. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Plus rien n’arrête la Tesla Model Y

Nouvelle prouesse de la Tesla Model Y. D’après le site spécialisé JATO, le SUV électrique américain est tout bonnement le véhicule qui a été le plus vendu au premier trimestre… et dans le monde, toutes motorisations confondues. Au total, pas moins de 267 200 exemplaires ont été écoulés, devant les Toyota Corolla, Hilux, Rav4 et Camry.

Vélo électrique : un nouveau moteur ultra léger

L’entreprise taïwanaise Hyena conçoit actuellement un tout nouveau moteur pour vélo électrique… dont le poids atteint les 1,3 kg. L’idée est d’apporter une solution légère aux vélos de route et gravels électriques, mais aussi de limiter la puissance et l’assistance transmise. Et ce afin de vous donner l’impression de faire du vélo… même au guidon d’un VAE.

Déjà une belle fuite pour le OnePlus 12

Le OnePlus 12 a fait l’objet d’une fuite signée Yogesh Brar. Le leaker pense connaître quelques caractéristiques techniques du prochain flagship de la marque chinoise. Au menu du jour : un Snapdragon 8 Gen 3, des capteurs photo avec plus de mégapixels ou encore une puissance de charge toujours aussi rapide, de 100 W. Date d’annonce prévue en décembre, en Chine.

