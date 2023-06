Notre entretien avec Nothing, baisse de prix chez Nio et des produits Roborock intriguants – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 14 juin 2023 : Nothing nous raconte les coulisses du Nothing Phone (2), Nio baisse ses prix en échange d'une grosse concession et Roborock se positionne sur des produits inédits. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Nothing Phone (2) : nous nous sommes entretenus avec le cofondateur

Frandroid a pu s’entretenir avec Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing et ancien cador de OnePlus, pour discuter (entre autres) du Nothing Phone (2). L’intéressé a voulu mettre les points sur les « i » au sujet de ce dernier : « Tout ce que je peux dire, c’est qu’ils sont faux. Ce ne sera pas comme ça. Il s’agit de faux rendus ». Découvrez le reste de cette interview fleuve dans cet article.

Nio baisse ses prix… en échange d’une concession importante

Toutes les voitures électriques de la marque Nio subissent une baisse tarifaire de 30 000 yuans, soit environ 3880 euros selon le taux de change actuel. Néanmoins, en contrepartie, l’échange de batterie – qui se fait en moins de 5 minutes dans les stations Nio – jusque-là gratuit, tout du moins 4 fois par mois, n’est plus d’actualité.

Roborock va se positionner sur des nouveaux produits

Le groupe chinois Roborock a soumis un nouveau produit au prestigieux IF Design Awards. Cet appareil est relativement inédit pour l’entreprise, puisqu’il s’agit d’un vidéoprojecteur ultra courte focale répondant au nom de Smart Projector R1. Cela reflète l’ambition débordante de cette marque en constante quête de diversification.

