On est intrigués par les derniers produits de Roborock

Sous son allure d'expert de l'aspiration, Roborock prépare des surprises. La marque chinoise entend s'attaquer à de nouveaux domaines avec un vidéoprojecteur ultra courte focale et un lave-linge séchant.

Historiquement, Roborock est une entreprise reconnue pour ses aspirateurs robots et ses aspirateurs balais. Installée à Shenzhen, en Chine, cette marque a réussi à se tailler une place de choix sur le marché mondial de l’électroménager, en mettant l’accent sur la qualité et l’innovation technologique. Cependant, à l’image de nombreuses firmes de la Silicon Valley chinoise, Roborock ne se contente pas de sa spécialité initiale et semble prête à repousser ses frontières.

D’après ce que l’on peut comprendre, Roborock prépare une incursion sur le marché du divertissement à domicile avec le Smart Projector R1, un vidéoprojecteur ultra courte focale. Les informations précises sur le produit demeurent assez limitées, mais l’entreprise a soumis ce nouveau produit au prestigieux IF Design Awards, ce qui laisse présager une attention toute particulière portée à son design et à son ergonomie.

Selon les rares informations disponibles, ce vidéoprojecteur se distinguerait notamment par des haut-parleurs avec un système immersif basé sur l’IA. Un pari intéressant pour Roborock. Il est toutefois encore trop tôt pour juger de la qualité de ce produit, qui devrait faire son apparition dans les mois à venir.

Un tournant stratégique

Mais l’ambition de Roborock ne s’arrête pas là. La marque envisage de se lancer dans le domaine de la lessive avec le H1, un lave-linge séchant. Une nouvelle qui peut surprendre, mais qui montre l’ambition débordante de cette marque en constante quête de diversification.

Ce modèle serait d’ores et déjà disponible en Chine, mais peu d’informations ont filtré sur son potentiel lancement à l’international. On peut s’attendre à une machine qui allie performance et intelligence, à l’image des produits précédents de la marque.

L’arrivée de Roborock sur ces nouveaux segments de marché représente un tournant stratégique pour l’entreprise. Si elle parvient à y imposer sa marque, comme elle a su le faire dans le domaine des aspirateurs, Roborock pourrait bien devenir un acteur majeur de l’électroménager intelligent. Cependant, la concurrence est rude dans ces deux secteurs, tant au niveau du design que des performances ou de la qualité.

