Dacia et les voitures thermiques, leak du Galaxy Z Flip 5 et mise à jour des Galaxy S23 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 16 juin : Dacia travaillerait sur des véhicules e-fuel, des fuites des Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 et une mise à jour pour les Galaxy S23. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le plan bancal et inconscient de Dacia pour contourner l’interdiction des voitures thermiques

Alors que la réglementation européenne interdira aux constructeurs automobiles de mettre des véhicules thermiques neufs sur le marché après 2035, il semble que cette décision ne soit pas du goût de Dacia. Le groupe Renault a en effet confirmé travailler avec le pétrolier Aramco sur un carburant synthétique — plus communément appelé e-fuel — qui aurait toute sa place pour les véhicules du groupe Dacia dans les prochaines années.

Samsung Galaxy Z Flip 5 : le changement de taille se confirme

Alors que l’on attend de pied ferme l’annonce des nouveaux smartphones pliants de Samsung le mois prochain, on a déjà pu avoir un aperçu des futurs Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. Le site indien MySmartPrice indique en effet avoir obtenu des premiers rendus marketing des appareils. De quoi nous permettre de découvrir l’écran extérieur bien plus grand que sur les précédents Flip.

Galaxy S23 : téléchargez vite cette énorme mise à jour qui promet d’améliorer l’appareil photo

Trois mois après leur sortie, Samsung continue de mettre à jour ses Galaxy S23. Le constructeur coréen a annoncé une nouvelle version de son interface One UI qui va améliorer en profondeur les performances photo des smartphones. Dans le détail, on peut désormais profiter d’un mode portrait avec un zoom x2, d’une meilleure gestion des photos en mode nuit et d’une résolution des soucis de mise au point.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.