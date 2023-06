Samsung Galaxy Z Fold 5 : la fuite d’une première image officielle confirmerait la nouvelle charnière

Le site MySmartPrice a pu mettre la main sur une première image officielle du Galaxy Z Fold 5, le prochain smartphone pliable au format livre de Samsung.

Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 sont les deux prochaines grandes sorties attendues dans le monde du smartphone. Les rumeurs évoquent une conférence de présentation autour du 27 juillet 2023.

Avec un lancement approchant, il est naturel que les fuites se multiplient autour des deux produits. Après une fiche technique détaillée concernant le Galaxy Z Fold 5, c’est au tour d’une première image officielle de faire son apparition.

La nouvelle charnière ?

Le site MySmartPrice dévoile une première image du Galaxy Z Fold 5 dont l’origine semble venir tout droit de Samsung. En effet, il s’agit visiblement d’une image qui servira à la campagne marketing du téléphone lorsqu’il sera officialisé.

Le design montré sur cette image correspond aux fuites d’OnLeaks du mois de mai. Le plus important sur cette image concerne le smartphone lorsqu’il est replié. L’interstice entre les deux parties de l’écran semble avoir disparu, contrairement aux générations précédentes qui laissaient apparaitre un espace. Sur ce point, Samsung a pris un peu de retard sur ses concurrents comme le Honor Magic Vs.

Pour le reste, on retrouve le design du précédent Galaxy Z Fold, que ce soit dans le placement du port USB-C, des haut-parleurs ou l’absence de caméra visible en façade. Les plus attentifs remarqueront un changement de position pour le flash de l’appareil photo, qui n’est plus aligné sur l’îlot, mais c’est à peu près tout.

Cette image est crédible et le site MySmartPrice a bonne réputation, mais ce dernier indique ici avoir reçu cette image d’une source anonyme. Il faut donc garder des pincettes, même si tout laisse à penser qu’il s’agit bien d’une image officielle du téléphone.

