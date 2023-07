La voiture aux 1000 km d’autonomie arrive en Europe, et il faut éteindre son smartphone tous les soirs – L’actu de la semaine

N'achetez plus d'Apple Watch Ultra ! Éteignez votre smartphone tous les jours ! Que d'injonctions dans l'actualité de la semaine... Heureusement que Zeekr vient sauver la mise avec sa voiture aux 1000 km d'autonomie qui arrive en Europe.

Cette semaine teintée de nuits agitées sur fond de révolte sociale se termine et l’actualité a été très chargée, y compris du côté de la tech. Si vous n’avez pas eu le temps de garder un œil sur Frandroid cette semaine, on vous récapitule les informations les plus marquantes de la semaine.

La Zeekr 001 arrive en Europe

Venue de Chine, la Zeekr 001 impressionne les mordus de voiture électrique. Il s’agit de la première à dépasser les 1000 km d’autonomie (sur le cycle CLTC) et elle arrive désormais en Europe, aux Pays-Bas et en Suède plus précisément. Attention néanmoins, trois versions sont disponibles en commande, avec une batterie de 100 kWh et non celle de 140 kWh du modèle chinois le plus endurant.

Sur le cycle WLTP, comptez donc de 580 à 620 km d’autonomie « seulement » sur ces modèles.

Éteignez votre smartphone

Le Premier ministre australien comme les experts de la sécurité sont d’accord : il est conseillé d’éteindre son téléphone quotidiennement. Cette simple manipulation permet de fermer les processus tournant en tâche de fond et ainsi réduire les risques qu’un logiciel malveillant s’empare de nos données.

Bien évidemment, ce n’est pas une solution miracle, mais c’est toujours un bon conseil à prendre.

N’achetez pas d’Apple Watch Ultra

Ce n’est pas le bon moment d’acheter une Apple Watch Ultra. « Pourquoi ? », demanderez-vous ! Eh bien tout simplement parce que nous venons d’apprendre que le modèle ultra premium de la montre d’Apple devrait être renouvelé dès le mois de septembre 2023. En patientant quelques mois seulement, vous devriez donc être en mesure de vous procurer un modèle plus évolué, ou bien de profiter d’une baisse de prix sur la première génération.

À 999 euros la montre, c’est toujours bon à prendre…

La vidéo de la semaine

