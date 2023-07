Lancement de Thread, avenir de Waze, Li-Fi sur smartphone – L’actu tech de la semaine

Dans le domaine de la tech, la semaine a surtout été marquée par le lancement de Threads par Meta, mais pas seulement. On fait le tour des principales actualités qui ont marqué la semaine du 3 juillet 2023.

Comment installer Threads et y accéder en France dès maintenant

Alors que Twitter enchaîne les erreurs stratégiques ces derniers mois, le groupe Meta a profité de l’occasion pour enfin lancer son projet en développement depuis plusieurs mois : Threads. Ce nouveau réseau social, qui s’appuie en partie sur Instagram, est conçu de manière à concurrencer directement Twitter. S’il n’est pas officiellement disponible en France, il est cependant possible de le télécharger.

L’avenir de Waze pour vos déplacements en voiture semble incertain

Racheté par Google en 2013, Waze traverse une mauvaise passe. Selon les informations du Wall Street Journal et de CNBC, le service de guidage pourrait fusionner prochainement avec Google Maps. Une nouvelle stratégie semble déjà se mettre en place avec une plateforme publicitaire unifiée. Néanmoins, tous les plans semblent actuellement sur la table.

Le Li-Fi pourrait arriver sur les smartphones d’ici deux à trois ans : à quoi ça va servir

On entend parler du Li-Fi depuis des années et pourtant cette technologie de connexion à Internet par la lumière peine encore à émerger. Pourtant, une nouvelle norme est en préparation et certains experts tablent sur une adoption par l’industrie des smartphones dans les deux à trois prochaines années.

La vidéo de la semaine : comment Apple se fait un max de fric

