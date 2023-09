Volkswagen ID.7 GTX, Mini Countryman et conférence iPhone 15- Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 11 septembre. Volkswagen s'oppose à Tesla, une nouvelle Mini et nos prévisions pour la conférence Apple. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Volkswagen dévoile une rivale de la Tesla Model 3

Voici la Volkswagen ID.7 GTX, une voiture électrique qui vise à s’opposer à la Tesla Model 3. Il s’agit d’une version améliorée de la ID.7 avec un kit carrosserie plus sport et près de 558 chevaux répartis sur deux essieux.

Mini Countryman

Nous avons essayé la nouvelle Mini Countryman électrique. La star à bord, c’est sans aucun doute son écran Oled rond de toute beauté, mais aussi sa nouvelle carrosserie. Deux versions sont proposées : 204 et 313 chevaux.

Le programme de la conférence Apple

Une petite marque inconnue des médias va annoncer des smartphones ce mardi soir. Bon, on arrête, évidemment que ce sont les iPhone 15 et que toute la planète Tech les attend de pied ferme. Nous vous avons concocté un petit résumé de nos attentes avec les Apple Watch 9 et les AirPods Pro également.

