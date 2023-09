Keynote Apple : iPhone 15, Apple Watch 9, AirPods Pro… nos attentes pour la conférence

C'est une semaine particulière pour la tech. Comme chaque année au mois de septembre, Apple organise sa grande conférence pour présenter son nouvel iPhone et d'autres nouveautés. Voici le programme attendu.

C’est mardi 12 septembre que la prochaine Keynote « Rêvélation » (sic) d’Apple aura lieu pour dévoiler tous les nouveaux produits de la firme. Un événement particulièrement attendu cette année où pour la première fois depuis 2012, Apple va modifier le connecteur de son smartphone.

iPhone 15 : la star comme chaque année

L’événement central de cette conférence sera sans surprise la présentation de la gamme iPhone 15. Comme l’an passé, on s’attend à quatre modèles. D’un côté les iPhone 15 et iPhone 15 plus, les modèles grand public, et de l’autre les iPhone 15 Pro et Pro Max, résolument plus haut de gamme.

L’iPhone 15 devrait surtout hériter de plusieurs nouveautés de la génération 14, comme le Dynamic Island ou le capteur photo 48 mégapixels. Les grandes nouveautés seront du côté du Pro avec un écran aux bordures plus fines, un châssis en titane, un nouveau bouton d’action et une puce Apple A17 Bionic qui promet encore plus de puissance.

The Best iPhone We Ever Made

Surtout, tous les nouveaux iPhone vont passer à l’USB-C et abandonner le Lightning. Il sera donc possible de charger son iPhone avec le même câble que pour un autre smartphone sous Android ou un PC portable. Apple ne devrait évidemment pas dire que c’est une contrainte de l’Union européenne et va sans doute trouver des moyens de nous vendre ce changement comme une innovation jamais vue encore. La marque pourrait notamment mettre en avant une vitesse de transfert très importante, mais réservée à ses modèles Pro. Dans ce cas, Apple ne manquera pas de se comparer à des concurrents Android qui reposent encore sur l’USB 2.0 plus lent, sans les nommer.

Apple Watch Series 9 et Ultra 2

La conférence de septembre est dédiée à l’écosystème iPhone au sens large. C’est donc aussi à cet événement que sont présentées les nouvelles Apple Watch. Cette année, on attend une nouvelle version de l’Apple Watch Ultra, et l’Apple Watch Series 9.

Dans les deux cas, il ne faut pas s’attendre à un changement radical du design, mais plutôt à une mise à jour technique. Le changement du SoC serait le premier en l’espace depuis l’Apple Watch Series 6 de 2020. Notamment pour intégrer une puce Apple U2 plus performante pour localiser sa montre. L’accent serait mis sur une empreinte plus faible pour l’environnement de ces nouvelles montres grâce à davantage de matériaux recyclés.

Les AirPods passeraient à l’USB-C

Dernier élément de l’écosystème iPhone : les écouteurs True Wireless AirPods Pro de 2e génération passeraient aussi à l’USB-C. On parle évidemment du boitier de recharge des écouteurs qui pourrait abandonner le Lightning dès le soir de la conférence. Aucun autre changement n’est attendu, mais Apple pourrait retoucher un mot sur la mise à jour logiciel prévue cet automne pour ses appareils audio.

Et le reste

La conférence de septembre est généralement l’occasion pour Apple de discuter des sujets les plus importants pour l’entreprise. Dans ce grand moment de marketing, la marque devrait notamment nous toucher quelques mots sur l’importance de l’environnement et de la planète pour cette entreprise qui viendra de passer 90 minutes à pousser un maximum de personnes à consommer et renouveler leurs appareils. Parmi les changements attendus, Apple pourrait complètement repenser les coques de ses iPhone et les bracelets de ses Apple Watch pour éviter des matières jugées cruelles (le cuir) ou trop polluantes.

On peut également s’attendre à quelques passages sur les services de la firme, par exemple, quelques bandes-annonces de nouveau contenu Apple TV+. Genre un trailer pour la saison 2 de Severance. C’est juste un exemple hein. Mais ce serait pas mal.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).