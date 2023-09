Volkswagen ID.7 GTX : cette sérieuse rivale de la Tesla Model 3 est (presque) prête à en découdre

Quelques mois après avoir révélé officiellement son ID.7, Volkswagen travaille désormais à lui offrir une version gavée aux hormones. Cette dernière est annoncée par le concept ID.X Performance, qui vient tout juste d'être dévoilé par la marque allemande. Elle devrait préfigurer la future Volkswagen ID.7 GTX, une berline ultra-performante pour chasser sur les terres de la Tesla Model 3 Performance.

Volkswagen ne chôme pas en ce moment. Et pour cause, la marque allemande fait beaucoup parler d’elle, alors qu’elle a à coeur d’étoffer encore et encore sa gamme électrique, afin d’être prête pour l’échéance de 2035 imposée par l’Union européenne.

Un concept survoltés

La firme basée à Wolfsburg profitait du salon de Munich, que la rédaction de Survoltés à pu couvrir pour lever le voile sur son futur California, et sur un incroyable concept annonçant l’ID.2 GTI. Nous avons d’ailleurs eu la chance de pouvoir le découvrir de très près. Mais le constructeur ne veut pas s’arrêter là, bien au contraire.

Et alors que l’IAA vient juste de s’achever ce dimanche après cinq jours d’ouverture au public, Volkswagen nous gratifie d’une toute nouvelle création inattendue. Et pour cause, pas un seul teaser n’avait jusqu’à présent été publié, tandis que seul un communiqué nous annonce ce nouveau modèle, qui prend pour le moment la forme d’un concept-car. Ce dernier est baptisé ID.X Performance, et n’est pas vraiment innocent, bien au contraire.

En effet, celui-ci devrait tout simplement annoncer l’arrivée un peu plus tard d’une version gavée aux hormones de l’ID.7, officialisée quelques mois plus tôt et dont les prix français ont été annoncés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce concept affirme haut et fort ses ambitions. Cela passe par un kit carrosserie très assumé, avec un bouclier avant, des jupes latérales ainsi qu’un imposant diffuseur arrière. Sans bien sûr parler de l’énorme aileron, tandis que le carrossage des roues augmenté de 80 millimètres.

La garde au sol a quant à elle été réduite de 60 millimètres pour une plus grande stabilité et un look plus sportif. On note également l’arrivée d’inédites jantes dorées de 20 pouces, chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R en taille 265, ainsi que les étriers de freins rouges. Enfin, on remarque aussi que les feux arrière ont été teintés, tandis que des accents rouges viennent compléter le look de la voiture.

Plus de 550 chevaux

À bord, la présentation reste assez conventionnelle puisque nous retrouvons le grand écran tactile de l’ID.7 mesurant 17 pouces, associé à un petit combiné numérique. Pas de grande surprise donc, bien que le poste de conduite se pare de quelques touches de rouges afin de devenir un peu plus sportif. Le constructeur précise également que le conducteur et son passager prennent place dans des sièges baquet en carbone.

Mais ce qui nous intéresse, c’est surtout ce qui se cache sous le capot de ce concept, qui dévoile sa fiche technique. Celle-ci est très prometteuse, puisqu’elle annonce pas moins de 558 chevaux, répartis entre les deux essieux grâce à un moteur électrique sur chacun d’eux. Le constructeur a également ajouté un système de gestion du couple qui permet notamment de verrouiller le différentiel arrière pour une plus grande agilité.

Pour le moment, le constructeur ne communique pas encore sur le 0 à 100 km/h, qui devrait être réalisé en moins de quatre secondes. La vitesse maximale n’a pas encore été annoncée non plus pour l’instant. Cette rivale de la Tesla Model 3 Performance, actuellement absente du configurateur depuis son restylage peut également être chargée à une puissance maximale de 200 kW. Le temps nécessaire pour remplir la batterie ainsi que la capacité de cette dernière n’a pas encore été dévoilé.

Pour mémoire, l’ID.7 standard s’équipe d’un pack allant jusqu’à 86 kWh et affiche une autonomie maximale de 700 kilomètres selon le cycle WLTP. Si le concept-car ne sera pas commercialisé tel quel, il devrait donc fortement inspirer la conception de la berline sportive, qui pourrait arriver au cours des prochains mois.

