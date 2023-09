Volkswagen : on connaît enfin le prix de la nouvelle ID.7 électrique avec sa super autonomie

À l'occasion de l'ouverture des commandes, Volkswagen dévoile les prix pour le marché français de sa grande berline électrique, l'ID.7. Et la note est plutôt salée pour cette nouvelle voiture électrique, surtout comparé aux prix allemands !

S’il y a quelques jours, nous nous réjouissions d’une autonomie de la nouvelle Volkswagen ID.7 meilleure que prévue, nous voilà pris du sentiment contraire alors que la berline arrive au configurateur français. La révélation des prix pour notre marché français sont en effet décevants, alors que la nouvelle venue accuse quelques milliers d’euros de plus que sur son marché d’origine, l’Allemagne.

C’est ce mercredi 6 septembre 2023 que Volkswagen ouvre officiellement le carnet des commandes de sa toute nouvelle ID.7 en France, laquelle vient grandir les rangs d’une gamme 100 % électrique qui compte désormais l’e-Up!, l’ID.3, l’ID.4, l’ID.5 et l’ID.Buzz. Et de tous ces modèles, l’ID.7 est celui qui affiche le prix le plus élevé !

Plus de 60 000 euros

56 995 euros. C’est la première indication de prix de l’ID.7 que nous avons eu fin août. Il s’agissait du prix en Allemagne. Et celle que l’on présente parfois comme la « Passat électrique » ne déroge pas à la règle : elle est plus chère dans l’Hexagone qu’outre-Rhin. Chez nous, elle s’affiche en effet à partir de 62 550 euros, soit très exactement 5 555 euros que chez nos voisins. Dommage, car c’est quand même une hausse de quelques 10 %.

Pour ce prix d’appel, vous aurez droit à l’ID.7 Pro Style. Comprenez par là qu’il s’agit de la version avec un moteur de 210 kW, ou 286 chevaux, et 545 Nm de couple. Une fiche technique alléchante malgré tout et qui peut expliquer son tarif élevé, surtout quand on connaît son autonomie : 620 km !

L’équipement est complet avec l’affichage tête haute en réalité augmentée, la navigation Discover Pro, le nouvel infodivertissement avec écran de 15 pouces (et le dernier ID. Software 4.0 beaucoup plus réactif et complet), la climatisation trois zones avec gestion intelligente, les assistants de conduite semi-autonome de niveau 2 ou encore la caméra arrière.

Une finition supérieure Style Exclusive est également proposée avec notamment en plus les projecteurs IQ Light Matrix LED, l’éclairage d’ambiance 30 couleurs, les sièges massants à l’avant ou encore le coffre électrique en plus. Pour cette ID.7 Pro Style Exclusive, comptez 67 990 euros.

L’ID.7 face à la concurrence

Ce positionnement tarifaire est plutôt élevé, surtout quand on le compare aux autres berlines électriques du marché. Pour autant, l’ID.7 est un peu à la croisée des chemins. Un peu moins grande qu’une Tesla Model S, elle est quand même beaucoup moins chère que l’américaine qui débute à 94 990 euros pour une autonomie à peine plus grande (+14 km), mais des performances bien moindres sur l’Allemande.

Tesla Model 3 restylée // Source : Marie Lizak pour Frandroid

En revanche, et pour rester chez Tesla, la nouvelle Model 3 s’affiche à un tarif bien plus bas que la Volkswagen ID.7. Il faut dire qu’elle est aussi bien plus petite, presque 30 cm de moins. Mais quand on regarde le rapport prix/autonomie, il est largement en faveur de la Tesla : 629 km pour 50 990 euros pour la version Grande Autonomie. Mais il faut dire que l’équipement de la Volkswagen semble un peu plus complet.

Enfin on peut regarder du côté de la Hyundai Ioniq 6, d’une taille similaire à celle de l’ID.7. Et d’une autonomie également proche. Le prix d’appel de la Coréenne est de 52 400 euros. Et pour le prix de base de l’ID.7, vous aurez la Ioniq 6 la mieux équipée, mais qui passe sous les 600 km en autonomie.

