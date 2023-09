French Days : Emma vous donne une bonne excuse pour passer l’hiver sous la couette

Pendant les French Days, jusqu'au 2 octobre, Emma revoit le prix de ses meilleurs produits et les fait considérablement chuter. De l'oreiller à la couette en passant par le kit complet sommier, matelas et parure de lit, le fabricant va vous faire dormir sur vos deux oreilles.

La literie est de loin l’un des secteurs dans lesquels les Français sont peu regardants sur leurs dépenses. C’était déjà le cas en 2014, et cette tendance n’a cessé de s’accentuer, notamment ces trois dernières années avec les confinements successifs. Et pour cause : nous passons en moyenne, 25 à 27 ans de notre vie à roupiller. Choisir un matelas de qualité est donc indispensable pour ne pas ruiner un tiers de votre vie.

Mais faut-il dépenser beaucoup d’argent pour profiter d’une nouvelle literie de qualité ? Pas nécessairement. Pendant les French Days, Emma propose pléthore de bonnes affaires afin de vous rééquiper du matelas aux oreillers sans trop dépenser. La grande marque de literie affiche des remises pouvant atteindre les 45 % sur les kits complets.

Des offres French Days pour toutes les bourses

En moyenne, les Français conservent leur matelas durant 10 ans, soit 3 650 nuits. Imaginez alors les conséquences d’une mauvaise literie sur votre corps. Entre les douleurs lombaires et le sommeil de piètre qualité, elle peut transformer votre vie en cauchemar.

Il vaut donc mieux choisir un fabricant dont la qualité des produits n’est plus à démontrer. Dans ce domaine, Emma est la référence du genre. Récompensé par l’UFC Que Choisir pour la qualité de ses matelas, le fabricant offre en plus un excellent rapport qualité-prix. C’est particulièrement vrai pendant les French Days, où les prix de certains produits peuvent perdre jusqu’à 50 %.

Pendant quelques jours seulement, l’entreprise française propose de très belles offres comme :

Les matelas Emma, parmi les meilleurs sur le marché

Conscient de l’impact d’une literie de qualité sur vos nuits (et forcément sur vos journées), Emma propose plusieurs gammes de produits, pour répondre à tous vos besoins.

Son modèle phare, l’Hybride, se constitue d’une âme (la base du matelas) qui mélange ressorts et une ou plusieurs couches de matériaux comme le latex, la mousse polyuréthane, ou viscoélastique. Une combinaison unique qui s’adapte à tous les types de dormeurs, pour leur assurer un confort optimal et des nuits sereines.

L’autre avantage des matelas Emma réside dans un matériau exclusif à la marque : l’Airgocell. Cette mousse très respirante empêche l’humidité et la chaleur d’être stockées dans les couches profondes du matelas. Si ce matériau a d’abord équipé le matelas Original de la marque, il est aujourd’hui disponible sur tous les autres modèles. Vous obtenez ainsi un environnement ni trop chaud ni trop froid, idéal pour passer de belles nuits.

Les matelas Hybride II et Hybride Premium ont d’ailleurs été classés parmi les meilleurs matelas de l’année par l’UFC Que Choisir. Le fabricant est d’ailleurs un habitué des récompenses puisque son autre modèle phare, l’Original, a remporté le « Meilleur choix de Matelas » en 2016, 2017 et 2018 par l’association de consommateurs.

S’ils vous intéressent, sachez que le modèle Hybride II est disponible à partir de 359,40 € et le Hybride Premium est disponible à partir de 593,40 € (pour les matelas 80x 200).

Et pour assurer la pleine satisfaction de ses clients, la marque leur propose 100 jours d’essais gratuits sur tous ses matelas. Si, dans ce délai, le produit ne vous convient pas, la marque le récupère à ses frais. Si, au contraire, vous décidez de le garder, Emma le garantit pendant 10 ans.

Emma, c’est aussi des couettes douillettes et des oreillers moelleux

Un bon matelas, c’est important pour le dos. Mais un oreiller confortable et une couette moelleuse sont aussi essentiels pour le confort de votre cou et la régulation de la température. Deux types de produits que l’on retrouve dans le catalogue Emma, et qui s’adaptent à toutes les saisons. Composés de matériaux certifiés Oeko-Tex, respirants, faciles à laver et doux, l’ensemble des accessoires de literie d’Emma sont pensés pour rendre les nuits plus agréables.

Oreillers à mémoire de forme, couvertures lestées, surmatelas ou encore parures de lit, il y a des produits pour tous les besoins et surtout à tous les prix. Mieux, pendant les French Days, Emma offre jusqu’à 50 % de réductions sur l’ensemble des produits de cette catégorie.

Voici quelques exemples de promotions :