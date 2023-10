Annonce du Xiaomi 14, nouveaux SUV électriques Mercedes et batterie externe ultime chez Nothing – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 25 octobre : l'annonce surprise de Xiaomi, les nouveaux SUV électriques de Mercedes et un projet de chargeur abandonné par Nothing. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi 14 : pour être sûr d’être le premier sur cette technologie, Xiaomi a réalisé une annonce vraiment inédite

Ă€ l’occasion de l’annonce de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3, dĂ©voilĂ©e par Qualcomm cette semaine, William Wu, patron du groupe Xiaomi, est montĂ© sur scène quelques minutes Ă peine après la prĂ©sentation afin de confirmer que le prochain tĂ©lĂ©phone haut de gamme de la marque, le Xiaomi 14, en bĂ©nĂ©ficiera. Il a d’ailleurs profitĂ© de l’Ă©vĂ©nement pour d’ores et dĂ©jĂ prĂ©senter le smartphone en coup de vent Ă la veille de l’annonce officielle de l’appareil, prĂ©vue pour ce jeudi 26 octobre.

Mercedes crée la surprise et fait mieux que le Tesla Model Y avec ces deux voitures électriques

Bonne surprise du cĂ´tĂ© de Mercedes qui vient d’annoncer la commercialisation en France des versions restylĂ©es de ses EQA et EQB. Les deux SUV Ă©lectriques sont en effet Ă©ligibles au bonus Ă©cologique puisqu’ils sont proposĂ©es Ă partir de 46 990 euros. Dès lors, les deux modèles sont Ă©ligibles au bonus de 5 euros, permettant de faire passer leur prix Ă l’achat Ă 41 990 euros. Surtout, les deux vĂ©hicules proposent une autonomie de 556 km, contre 455 km pour la Tesla Model Y Propulsion.

Nothing avait conçu la power bank ultime, mais a finalement jeté l’éponge

Il n’est pas rare que les constructeurs se lancent dans des projets d’appareils qui ne sortiront finalement jamais. Il est plus rare en revanche qu’ils communiquent dessus. C’est pourtant ce qu’a fait la firme britannique Nothing dans une vidĂ©o revenant sur son projet de chargeur 3-en-1, la Nothing Power (1). Ce chargeur, finalement abandonnĂ©, devait faire office de batterie externe, de chargeur de smartphone et de base de charge par induction. Malheureusement, il ne verra jamais le jour, abandonnĂ© en 2021.