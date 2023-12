Des phares bleus chez Mercedes, l’arrivée de TF1+ et les meilleurs smartphones de 2023 selon MKBHD – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 20 décembre : les phares bleus arrivent chez Mercedes, TF1 lance son nouveau service de sVOD et MKBHD élit les meilleurs smartphones de 2023. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Pourquoi certaines Mercedes auront désormais des phares bleus

Il est souvent impossible de savoir si le véhicule devant vous est piloté par un conducteur en mode manuel ou s’il a activé la conduite autonome. Pour plus de clarté, le constructeur allemand Mercedes a conçu un petit signalement à l’aide de feux de signalisation bleus. Ce signalement pourra désormais être configuré sur les véhicules dotés d’un mode de conduite autonome en Californie et au Nevada.

TF1+ arrive début 2024 avec une fonctionnalité vraiment très cool

L’annonce était attendue et le service a finalement été annoncé ce mercredi par TF1. TF1+ arrivera bel et bien au début de l’année prochaine. Outre un catalogue de films et séries, le service de sVOD proposera également certaines fonctionnalités malines pour proposer des contenus communs à deux profils ou le résumé de matchs de football ou de l’actualité.

Voici les meilleurs smartphones de 2023 selon le premier youtubeur tech du monde

Comme tous les ans, le youtubeur MKBHD a établi sa liste des meilleurs smartphones de l’année. Si Samsung, Google et Apple sont bien évidemment récompensés, d’autres constructeurs plus inattendus, comme Asus ou Honor ont également réussi à tirer leur épingle du jeu. Vous pouvez retrouver les meilleurs smartphones 2023 selon MKBHD dans l’article dédié.