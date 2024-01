Nouveauté pratique d’Android 14, Midjourney 6 et belle mise à jour pour la Galaxy Watch Active 2 – L’actu tech de la semaine

La première semaine de l'année s'achève et il y a eu quelques actualités tech importantes à retenir. Une bonne surprise d'Android 14, l'impressionnant Midjourney 6 et une mise à jour de la Galaxy Watch Active 2 vieille de 3 ans.

Android 14 vous fait oublier les apps préinstallées

Une petite nouveauté pratique dans Android 14 permet d’empêcher les applications préinstallées sur votre smartphone de consommer des ressources du moment que vous ne les lancez pas vous-même. De quoi oublier sereinement les apps en question sans vous demander si elles exploitent des ressources système à votre insu.

Midjourney 6 plus bluffant que jamais

Midjouney 6 s’est montré il y a peu et est capable de générer des images photoréalistes ultra impressionnantes. Certains rendus sont, plus que jamais, capables de se faire passer pour des clichés prises au smartphone. Il devient de plus en plus dur de détecter le vrai du faux.

La Galaxy Watch 2 Active goûte une belle mise à jour

La Galaxy Watch Active 2 est sortie il y a déjà trois ans et pourtant elle profite d’une mise à jour qui lui permet de proposer les nouveaux cadrans réservés, jusqu’ici, aux derniers modèles de Samsung.