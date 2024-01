Cette nouveauté d’Android 14 rendra votre smartphone plus confortable à utiliser

Une nouveauté d'Android 14 jusqu'à présent passée inaperçu pourrait permettre aux utilisateurs d'ignorer les applications préinstallées sur leur smartphone, sans que celles-ci ne consomment de ressources.

En novembre dernier, après plusieurs mois de versions Developer Preview et de bêta, Google a finalement publié la version finale d’Android 14 pour ses smartphones Pixel en octobre dernier. Parmi les nouveautés les plus importantes, on peut citer une plus grande sécurité de l’enregistrement photo et vidéo, des émojis créés à volonté, un écran de verrouillage personnalisé ou la possibilité d’utiliser le flash pour signaler une notification. Néanmoins, au-delà de ces fonctions pratiques, une nouveauté d’optimisation était jusqu’à présent passée inaperçue.

Comme le signale le site Android Authority, la dernière version d’Android vient également ajouter une fonction particulièrement pratique pour les utilisateurs dont le smartphone embarque de très nombreuses applications préinstallées ou lancées en tâche de fond.

Découverte par l’analyste Mishaal Rahman, cette fonctionnalité bien cachée dans l’OS de Google va permettre de réduire automatiquement les ressources système utilisées par les applications préinstallées sur le smartphone :

Les nombreuses applications préinstallées qui sont lançables par l’utilisateur ne consommeront pas de ressources système à moins que l’utilisateur ne les lance par lui-même.

Une fonctionnalité qui pourrait être mise de côté par les constructeurs

Concrètement, cette optimisation vise surtout les smartphones d’entrée et de milieu de gamme qui ont tendance à être accompagnés de bloatwares, des applications préinstallées sur l’appareil de l’utilisateur — souvent en raison d’accords financiers passés avec les développeurs — sans que celui-ci ne les utilise réellement. Un problème d’autant plus important que certains constructeurs ne permettent pas de désinstaller ces applications préinstallées et qu’elles sont donc vouées à prendre de l’espace de stockage. Heureusement, grâce à cette nouvelle fonction d’Android 14, les ressources processeur et de mémoire vive du smartphone ne pourront être allouées à ces applications que si l’utilisateur le souhaite réellement en les lançant.

Reste à savoir si Google compte communiquer plus largement sur cette nouvelle fonction et si elle sera adoptée par l’ensemble des constructeurs. Rappelons que ceux-ci ont tout à gagner en la laissant de côté. À en croire l’article d’Android Authority, Google aurait décidé d’intégrer cette fonctionnalité à AOSP, la version open-source d’Android sur laquelle se basent les constructeurs pour développeur leurs propres interfaces. Néanmoins, la firme aurait laissé la possibilité aux différents fabricants de smartphones de désactiver cette fonction s’ils ne souhaitent pas l’intégrer à leurs propres appareils.