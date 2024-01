Belle nouveauté Google Maps, prix du Renault Scénic électrique et surprise de Free – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 5 janvier : la vue 3D arrive sur Google Maps, les prix français du Renault Scénic électrique ont été révélés et Free prépare une petite surprise. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La vue 3D arrive sur Google Maps

Google Maps innove avec une fonctionnalité de navigation en 3D, offrant une perspective plus réaliste et détaillée pour les utilisateurs. Cette mise à jour vise à améliorer l’expérience de navigation et l’orientation dans les environnements urbains complexes.

Voici les prix du Renault Scénic électrique

Le Renault Scénic E-Tech électrique, très attendu en 2024, est annoncé à un prix de départ inférieur à 40 000 euros en France – toute la grille tarifaire est disponible sur cet article. Avec des options de batteries de 60 kWh et 87 kWh, offrant jusqu’à 625 km d’autonomie, ce modèle pourrait sérieusement concurrencer le Tesla Model Y.

Free débute l’année 2024 avec une surprise

Un mystérieux SMS envoyé aux abonnés Free laissait clairement penser qu’une nouveauté allait bientôt débarquer chez l’opérateur mobile. Dans la foulée, une fuite crédible a suggéré que le forfait iconique du groupe, le fameux Free 5G à 19,99 euros par mois, allait voir son enveloppe de data grimper de 250 à 300 Go, sans surcoût.