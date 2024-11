Les bons réflexes après le piratage de Free, les plaques de la PS5 Pro et les nouveautés Google Maps et Waze

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 31 octobre : les actions à réaliser après le piratage de Free, la PS5 Pro qui frustre et les nouveautés de Maps et Waze. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Source : Sony

Que faire après le piratage de Free ?

Suite au piratage de Free, les données et IBAN de 20 millions de personnes ont été mis en vente sur le dark web. Après avoir listé les risques que cela représente en terme de sécurité, il est bon aussi de rappeler les actions concrètes à mettre en place dans une telle situation.

Nouveau point frustrant sur la PS5 Pro

La PlayStation 5 Pro lancée à 799 euros s’attire l’ire de quelques personnes sur un élément du design. En effet, malgré des plaques identiques à la PS5 Slim en termes de taille, celles-ci ne sont pas interchangeables. Pour celles et ceux qui avaient éventuellement personnalisé cet élément de la console, il faudra repasser à la caisse pour faire la même chose sur le nouveau modèle.

Google Maps et Waze ont de nouvelles fonctions grâce à Gemini

En s’invitant à la fois sur Google Maps et Waze, l’IA Gemini débloque plusieurs nouvelles fonctionnalités pratiques et intéressantes à découvrir. Sur Maps, par exemple, l’intelligence artificielle pourra recommander certains lieux et activités à l’utilisateur.