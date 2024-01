On pense connaitre la surprise que Free nous prépare : le forfait à 20 euros s’améliorerait

Alors que Free nous souhaitait une bonne année 2024 en nous promettant une surprise, il est possible qu'elle arrive plus tôt que prévu. Ce serait une amélioration du forfait Free 5G à 20 euros.

En ce début d’année 2024, Free comme nombre d’autres opérateurs, nous présentait les meilleurs vœux pour cette année. Le tout avec un SMS mystérieux promettant de la nouveauté. Une fuite dévoilerait la surprise que prévoirait l’opérateur mobile.

Le forfait Free passerait à 300 Go

C’est le bien informé Tiino-X83 qui sur X a révélé que ce mercredi 10 janvier, Free augmenterait la quantité de données mobiles pour son forfait iconique, le forfait Free 5G. C’est celui à 19,99 euros et qui propose actuellement 250 Go de data par mois. De quoi fêter les 12 ans de Free Mobile. L’opérateur a en effet lancé son premier forfait le 10 janvier 2012. Le volume de data passerait alors à 300 Go par mois.

À noter que pour les abonnés Freebox Pop, le forfait Free 5G serait toujours à 9,99 euros par mois. On ignore si dans le même temps, l’enveloppe de data à l’étranger augmenterait. De plus, en septembre dernier, ce même forfait était déjà passé de 210 à 250 Go.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

130 Go 5G Appels illimités 130 Go en France 30 Go en Europe 13.99€ 16.99€ Prime offert Découvrir RED Forfait 4G

40 Go Appels illimités 40 Go en France 10 Go en Europe 9.99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 50 à 90 Go Appels illimités 50 Go - 90 Go en France 15 Go en Europe 8.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Ainsi, la surprise évoquée par Xavier Niel ne serait pas (encore) la nouvelle Freebox v9, un nouveau forfait mobile ou encore un pack comprenant une box Internet et un forfait mobile.