Le forfait mobile 5G de Free devient plus généreux en gigas pour le même prix

Free propose à nouveau des gigas supplémentaires, cette fois-ci sur son offre la plus chère, faisant passer son enveloppe 5G/4G de 210 Go à 250 Go. Et ce, sans augmenter son prix et toujours sans engagement.

Après avoir déjà commencé à faire bouger les lignes de ses forfaits en ce qui concerne l’enveloppe data en début d’année, Free décide de renouveler l’expérience avec son offre mobile la plus haute en la passant désormais à 250 Go. Le prix de l’abonnement reste quant à lui le même et conserve son tarif de 19,99 €/mois.

Les atouts du forfait Free Mobile

Une enveloppe de 250 Go en 5G/4G en France et de 35 Go (en 4G) depuis l’étranger

Appels, SMS et MMS illimités en Europe

Sans engagement

Au lieu des 210 Go habituels, le forfait Free 5G à 19,99 €/mois propose maintenant une enveloppe 5G de 250 Go de données. Le forfait quant à lui passe toujours à 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop.

Une nouvelle hausse pour Free, mais pas sur le prix

Le casseur de prix originel du marché mobile français revient à la charge et propose de gonfler encore l’enveloppe data de son offre 5G sans pour autant en augmenter le prix. Ce Forfait Free 5G se décline maintenant avec 250 Go de données, avec donc 40 Go supplémentaires que vous pourrez utiliser à votre guise en fonction de votre consommation. Cela tout en retenant son prix habituel de 19,99 €/mois.

En plus de cette nouvelle enveloppe, l’offre 5G de Free propose également 35 Go de données à l’étranger en 4G dans plus de 100 destinations qui incluent l’Europe, les DOM, le Canada, l’Australie, Israël, les USA, l’Afrique du Sud et d’autres destinations. Les appels, SMS et MMS illimités seront totalement gratuits en France et en Europe. Free offre également avec ce forfait un accès à son application Free Ligue 1 pour suivre quand vous le voulez les matchs de football et l’actualité de la ligue, avec des contenus exclusifs comme des interviews, podcasts, documentaires et les meilleurs moments du championnat français.

Une offre qui continue à s’améliorer

Le réseau Mobile Free dispose désormais de ses propres infrastructures et couvre désormais plus de 90 % de la population en 4G. Vous pourrez donc profiter de cette hausse de data avec une bonne couverture réseau. Grâce à elle, cette nouvelle enveloppe de 250 Go vous sera précieuse, que ce soit pour du streaming, du jeu en ligne ou encore de la navigation sur les réseaux sociaux.

Vous pourrez même l’économiser si vous êtes un gros consommateur puisque la marque propose avec son forfait un accès à son réseau public FreeWifi partout en France. Nous vous conseillerons toutefois ici l’utilisation d’un VPN pour avoir l’esprit tranquille.

Pour en apprendre plus, vous pouvez lire notre avis complet sur l’offre mobile de Free.

Souscrire à l’offre Free mobile

Pour souscrire à cette offre, il vous suffira de la sélectionner et d’ouvrir votre compte, puis de transmettre les documents importants et de justifier d’un lien stable en France métropolitaine. Free vous facturera alors 10 euros pour l’envoi de la carte SIM triple découpe. Vous pourrez fournir votre numéro RIO (Relevée Identité Opérateur) lors de votre inscription si vous souhaitez conserver votre numéro actuel, voici un tutoriel si vous ne savez pas où le dénicher.

