Le processeur du Galaxy S24, fin du souci entre YouTube et AdBlock et Apple tente de sauver ses montres – Tech’spreso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 18 janvier : le processeur des Galaxy S24 en détails, la fin des problème de bloqueur de pub sur YouTube et Apple qui tente à nouveau de sauver ses montres connectées. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Ce que l’on sait sur l’Exynos 2400, la puce qui équipe les Samsung Galaxy S24 et S24 Plus en Europe

Si le Galaxy S24 Ultra embarque bien la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, les Galaxy S24 Plus et S24 standards profitent quant Ă eux de la dernière puce de Samsung, l’Exynos 2400, du moins pour leurs dĂ©clinaisons europĂ©ennes. Au lendemain de l’annonce des smartphones, on a fait le point sur les caractĂ©ristiques de ce nouveau processeur.

Rassurez-vous, le problème entre YouTube et AdBlock était passager

Depuis quelques jours, les utilisateurs de YouTube qui avaient installĂ© un bloqueur de publicitĂ© pouvaient rencontrer de gros ralentissements. Le problème semble en fait venir d’Adblock et Adblock Plus qui ont finalement corrigĂ© le souci afin de tout faire rentrer dans l’ordre.

Pour sauver ses montres, Apple désactive une fonction essentielle aux États-Unis

Alors que la justice amĂ©ricaine a confirmĂ© l’interdiction de vente des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 dans le cadre du conflit judiciaire qui l’oppose Ă Masimo, le constructeur a dĂ©cidĂ© d’opĂ©rer un tournant en dĂ©sactivant la fonction litigieuse de mesure de la SpO2 sur ses montres connectĂ©es, du moins celles qui sont dĂ©sormais proposĂ©es Ă la vente.