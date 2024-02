Free dévoile la Freebox Ultra, Apple mise beaucoup sur iOS 18 et fin de parcours pour Fossil – Le récap de la semaine

La semaine du 29 janvier a été marquée par les annonces de Free et sa Freebox Ultra, des informations très prometteuses pour iOS 18 et la fin de parcours de Fossil sur le marché des montres connectées.

Free dévoile la Freebox Ultra

C’est fait : après plusieurs semaines de teasing, Free a levé le voile sur la Freebox Ultra, sa nouvelle box internet couplée à une offre plutôt onéreuse. L’opérateur met clairement un pied dans le futur en supportant pleinement la fibre 10g ainsi que le Wi-Fi 7. Est-ce que les autres suivront ?

iOS 18 sera « la plus grosse mise à jour de son histoire »

Apple miserait énormément sur la prochaine mise à jour d’iOS pour ses iPhone. En interne, il s’agirait même de « la plus importante de l’histoire de l’entreprise ». Quand on sait que les prochains iPhone devraient enfin proposer des services d’IA génératives, on commence à comprendre pourquoi.

Fossil jette l’éponge sur les montres connectées

C’est l’un des fabricants historiques dans le domaine des montres connectées et pourtant : Fossil a décidé de mettre fin à division liée à ces produits, jugeant la concurrence trop rude face à Samsung et Google. La marque va donc revenir à ce qu’elle sait faire de mieux, des montres traditionnelles.