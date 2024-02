Nouvelle Dacia Spring, bugs de ChatGPT et gros succès de Nvidia – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 21 février : l'annonce de la nouvelle Dacia Spring, les problèmes de ChatGPT et la valorisation record de Nvidia Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Voici la nouvelle Dacia Spring : la voiture électrique « la moins chère du marché », mais attention aux petites lignes

Dacia a dévoilé la nouvelle version de l’un de ses véhicules les plus iconiques, la Dacia Spring. À l’occasion du salon de Genève, la firme a présenté son nouveau petit SUV accessible avec une nouvelle carrosserie, une nouvelle planche de bord et un habitacle plus pratique. Nous avons également eu l’occasion de monter à bord de ce nouveau véhicule.

Quand ChatGPT se met à raconter n’importe quoi

L’IA générative de texte a connu de gros ratés cette semaine. Comme l’ont signalé plusieurs utilisateurs sur X, les résultats pendant quelques heures ont été sans queue ni tête, avec des phrases qui n’avaient aucun sens. OpenAI a finalement réussi à corriger le problème.

Nvidia devient la 3e entreprise au monde, devant Amazon et Google

Depuis quelques années, Nvidia connaît un succès économique retentissant, poussé en cela par la généralisation de l’intelligence artificielle. Suite à ses derniers résultats financiers, l’entreprise est d’ailleurs passée à la troisième plus grosse valorisation mondiale, derrière Apple et Microsoft, mais juste devant Amazon et Google.