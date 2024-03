Peugeot et Citroën vont vendre des voitures chinoises, la nouvelle prise connectée Ikea abordable, Xbox Game Pass – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 8 mars : Peugeot et Citroën qui ont reçu l'autorisation de produire et vendre des voitures électriques chinoises, la nouvelle prise connectée d'Ikea à petit prix et le Xbox Game Pass qui arrive dans 5 services de cloud gaming. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

C’est une première : Peugeot et Citroën autorisés à fabriquer et vendre des voitures électriques chinoises en Europe

Le groupe franco-italien Stellantis (Peugeit, Citroën, Fiat, Jeep, etc.) vient tout juste d’obtenir le droit de fabriquer, exporter et vendre les voitures du constructeur chinois Leapmotor en Europe. Ce qui signifie que la jeune marque pourrait fortement se développer, et même avoir le droit au bonus écologique.

Ikea lance une nouvelle prise connectée à petit prix

La domotique, c’est bien, mais c’est souvent cher. Heureusement, il y a des solutions à petit prix. Ikea a lancé une nouvelle prise connectée qui risque de changer la donne. Proposée à seulement 7,99 euros en France.

Xbox : le Game Pass est maintenant disponible dans 5 services de cloud gaming

Xbox continue de s’ouvrir aux services de cloud du gaming du marché en proposant le PC Game Pass sur Boosteroid, qui accueillera aussi 8 nouveaux titres issus des Xbox Game Studios.