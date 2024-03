C’est une première : Peugeot et Citroën autorisés à fabriquer et vendre des voitures électriques chinoises en Europe

Le groupe franco-italien Stellantis (Peugeit, Citroën, Fiat, Jeep, etc.) vient tout juste d'obtenir le droit de fabriquer, exporter et vendre les voitures du constructeur chinois Leapmotor en Europe. Ce qui signifie que la jeune marque pourrait fortement se développer, et même avoir le droit au bonus écologique.

Depuis quelques années, les constructeurs chinois sont nombreux à tenter leur chance en Europe. Pour certains, cela fonctionne même très bien, comme MG qui cartonne avec sa compacte électrique. Mais ce n’est pas tout, car de plus en plus de marques européennes croient en ces nouveaux arrivants.

Bientôt le droit au bonus ?

C’est par exemple le cas d’Audi qui va collaborer avec IM Motors ou encore de Volkswagen qui s’associe avec Xpeng pour concevoir deux nouvelles voitures. Mais ce n’est pas tout, car le groupe franco-italien Stellantis a également pris des parts dans Leapmotor. Si vous ne connaissez pas encore cette marque, fondée en 2015, elle est notamment derrière la petite citadine T03, que nous avions essayé un peu plus tôt.

Elle a également dévoilé les tarifs de son SUV électrique, le C10, qui devrait bientôt arriver en Europe pour rivaliser avec la Tesla Model Y. De beaux projets pour l’entreprise, qui peut désormais compter sur l’expertise et les fonds de Stellantis. La firme a en effet investi pas moins de 1,5 milliard d’euros dans le constructeur chinois. Et l’alliance commence à se concrétiser, puisqu’elle vient tout juste de franchir une nouvelle étape très importante.

Reuters nous informe que l’entreprise issue de la fusion entre PSA et FCA, fondée en 2021 vient tout juste d’obtenir le droit de construire, exporter et vendre les voitures de Leapmotor en dehors de la Chine. Une avancée de taille pour cette nouvelle collaboration, qui devrait permettre à cette dernière de se développer plus rapidement sur le Vieux Continent.

Reuters précise d’ailleurs que c’est une première qu’un constructeur automobile historique européen soit autorisé à produire et vendre des voitures chinoises à l’étranger.

Et pour cause, cette nouvelle étape signifie que les voitures de la marque pourront sans doute être éligibles au bonus écologique en France. Ce qui n’est pas le cas à l’heure actuellement, puisque le gouvernement l’a retiré pour toutes les autos produites dans l’Empire du Milieu. Et ce alors que Bruxelles veut mettre des bâtons dans les roues aux constructeurs chinois, accusés de concurrence déloyale en raison de leurs prix trop bas.

Une production européenne envisagée

Le patron de Stellantis, Carlos Tavares a réagi à la bonne nouvelle en lançant un petit tacle à l’Union européenne sur ce sujet. Il affirme que si cette dernière veut tout faire pour empêcher la vente de voitures électriques produites en Chine, le groupe va les assembler ailleurs, en Europe et en Amérique du Nord.

L’entreprise possède notamment un site à Mirafiori, chargé d’assembler la nouvelle Fiat 500e ainsi que les modèles de Maserati. Mais alors que la demande est insuffisante, les salariés sont actuellement au chômage partiel. Il se dit donc que le groupe européen pourrait fabriquer 150 000 autos de Leapmotor afin de relancer l’usine et la faire tourner à un régime satisfaisant. Ce qui lui permettra également de tenir sa promesse faite au gouvernement italien.

Pour mémoire, l’entreprise s’était engagée à produire au moins un million de véhicules dans le pays d’ici à la fin de la décennie. Il est possible que la production des Leapmotor destinées au marché européen commence dès l’année 2026, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé. Il pourrait s’agit de la T03 déjà commercialisée chez nous, qui rivalise frontalement avec la Dacia Spring ainsi que la nouvelle Citroën ë-C3, sans parler de la Renault 5 E-Tech. On peut également citer la nouvelle Leapmotor T10, pensée pour le marché international.

Il n’est pas exclu non plus que d’autres modèles voient le jour un peu plus tard, grâce à l’investissement massif de Stellantis qui pourrait aider son partenaire à évoluer au cours des prochaines années.