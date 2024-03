La fin de l’entretien chez Tesla, des portes de Lamborghini sur une voiture électrique pas chère et une jolie petite nouveauté sur Google Drive – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 18 mars : Tesla veut supprimer l'entretien sur ses prochaines voitures, une voiture électrique arrive avec des portes de Lamborghini et une nouveauté sympa sur Google Drive. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Tesla ne veut plus entretenir ses voitures à l’avenir

Si les modèles de Tesla sont connus pour ne quasiment jamais aller à l’atelier (avec des entretiens à domicile et des opérations à distance), cela pourrait aller encore plus loin à l’avenir. La marque d’Elon Musk travaille ainsi sur le projet « zero service », qui vise à supprimer purement et simplement la notion d’entretien. Tesla cherche le responsable de ce projet, à vos CV !

Une nouvelle voiture électrique abordable, avec un peu de Lamborghini

Dongfeng vient de lancer une nouvelle marque, dénommée « eπ », qui commence avec la 007, une voiture disponible en 100 % électrique et en prolongateur d’autonomie. Une voiture plus accessible que la Tesla Model 3, sa concurrente directe, mais qui peut être équipée de portes à élytre, comme une Lamborghini ! Aucune notion d’une arrivée en Europe n’est prévue, mais cela pourrait arriver.

Une petite nouveauté sympa sur Google Drive

Vous aimez Google Drive ? Vous aimez le mode sombre ? Bonne nouvelle : le mode sombre arrive sur la version web de Google Drive. C’est 9to5Google qui vient de trouver cette petite mise à jour qui arrivera très prochainement. Notons que ce mode ne s’applique que sur l’interface pour le moment, et non sur les documents en eux-même – mais cela devrait être réglé à l’avenir.