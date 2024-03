Moins chère qu’une Tesla Model 3 et avec des portes de Lamborghini, cette nouvelle voiture électrique veut frapper fort

Le nombre de marques chinoises de voitures électriques semble sans fin. Parlons aujourd'hui de eπ, une nouvelle marque du géant Dongfeng, qui vient de lancer une nouvelle berline, concurrente de la Tesla Model 3. Une voiture super aérodynamique, pas chère, et qui étonne par ses portes, tout droit sorties d'une Lamborghini. On en fait le tour.

Faire un tour d’ensemble des marques de voitures électriques en Chine semble être une tâche perdue d’avance. Il semble que chaque marque possède des sous-marques, et l’exemple d’aujourd’hui est assez parlant. Dongfeng, un géant chinois de l’automobile, vient ainsi de lancer une nouvelle marque, dénommée eπ, alors qu’il en possède déjà trois (Voyah, M Hero et Nammi).

Le premier modèle de cette nouvelle marque est la 007, une berline à ne pas confondre avec la Zeekr 007, elle aussi une berline électrique chinoise. Pour se démarquer, cette eπ 007 compte sur quelques arguments chocs, comme un prix accessible… et de drôles de porte. Faisons un tour du propriétaire.

Un style classique, des portes à assumer

Côté style, cette eπ 007 fait dans le classique. Nous sommes en face d’une berline élégante, longue de 4,88 m de long pour 1,89 m de large et 1,46 m de haut. Une carrosserie qui permet un coefficient de pénétration dans l’air (Cx) extrêmement bas, de 0,209.

Seul détail pour le moins original : des portes en élytre ! C’est certes une option, mais qui sort la discrète berline du lot, avec de faux airs de Lamborghini.

L’habitacle est à première vue bien moins excentrique et reprend les derniers codes de l’industrie. La planche de bord est très dégagée, avec un écran central de 15,6 pouces et un combiné d’instrumentation de 8,8 pouces derrière le volant… qui peut pivoter pour afficher un écran plus sportif !

Quatre versions, dont trois 100 % électriques

Cette eπ 007 vient donc d’être lancée, et quatre versions sont d’ores et déjà disponibles : trois 100 % électriques et une « à prolongateur d’autonomie ». Les voici :

Concernant la version à prolongateur d’autonomie, une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 28,39 kWh alimente un moteur de 160 kW (218 ch). Si la batterie est à plat, un moteur thermique vient à sa rescousse en tant que générateur, de quoi allonger l’autonomie de la voiture.

Comptez ainsi 200 km sur la batterie et 1 200 km au total… sur la norme chinoise CLTC, moins réaliste que la norme européenne WLTP. Il faudrait partir sur des chiffres d’environ 175 km et 1 045 km respectivement en WLTP.

Pour les versions 100 % électriques, deux batteries sont disponibles, de 56,83 et 70,26 kWh. La petite est disponible avec une version propulsion de 160 kW (218 ch), et promet une autonomie de 530 km CLTC (soit environ 460 km WLTP).

La grande batterie est disponible en deux versions. Une propulsion, avec un moteur de 200 kW (272 ch), promettant une autonomie de 620 km CLTC (environ 550 km WLTP), et une transmission intégrale avec deux moteurs, cumulant 400 kW (544 ch) et pouvant passer de 0 à 100 km/h en 3,9 s. Autonomie ? 540 km CLTC, soit 470 km WLTP environ.

Si la puissance de recharge n’est pas mentionnée sur le site de la marque, eπ annonce un 30-80 % systématiquement effectué en 26 minutes, ce qui n’est pas phénoménal.

Des prix attractifs

Parlons prix. Cette eπ 007 débute à 159 600 yuans avec la version à prolongateur, soit environ 20 300 euros. Pour les versions 100 % électrique, il faudra respectivement compter 166 600 yuans (± 21 200 euros), 179 600 yuans (± 22 900 euros) et 199 600 yuans (± 25 500 euros) pour les trois versions.

Face à la concurrence, cette 007 semble plutôt bien armée. Ainsi, une Tesla Model 3 en Chine débute à 245 900 yuans en Propulsion (± 31 300 euros) et 285 900 yuans (± 36 500 euros) en Grande Autonomie, certes avec des autonomies plus élevées (respectivement 606 et 713 km CLTC).

D’autant plus que ces prix faibles ne semblent pas être au détriment des équipements, puisque les aides à la conduite promettant une conduite semi-autonome de niveau 2 sont de la partie, de même que des fonctions de charge bidirectionnelle (V2L, mais aussi V2V et V2G, comme la Renault 5 E-Tech), le toit vitré ou une super sono sont de série.

Aurons-nous droit à cette eπ 007 en Europe ? Aucune information n’a pour le moment filtré, même si Dongfeng prévoit de commercialiser sa marque Voyah en France. Attention cependant : si jamais cette énième marque arrive chez nous, il faudra, comme d’habitude, compter sur des tarifs bien plus élevés qu’en Chine. À suivre.