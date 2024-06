Elon Musk pourrait quitter Tesla, nouvelles offres Sosh et Orange et un rappel de produits Anker – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 7 juin : Musk qui pourrait quitter Tesla, des nouvelles offres Sosh et Orange, et un rappel de produits Anker. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Pourquoi Elon Musk pourrait quitter Tesla

Elon Musk pourrait quitter Tesla en raison d’un vote sur sa rémunération de 56 milliards de dollars, récompensant ses réalisations passées. La présidente du conseil d’administration, Robyn Denholm, incite les actionnaires à approuver ce montant pour retenir Musk, qui a d’autres engagements avec SpaceX, Neuralink, The Boring Company et X (ex Twitter). Le vote du 13 juin sera crucial pour l’avenir de Tesla.

Réductions Orange et Sosh : nouvelles offres pour les jeunes

Orange et Sosh lancent des offres spéciales pour les 18-26 ans. Orange propose des forfaits 5G à 19,99 €/mois (ou 14,99 €/mois avec Livebox) avec 120 Go de data et des remises sur smartphones. Côté internet, la Série Spéciale Livebox Fibre à 29,99 €/mois offre jusqu’à 400 Mbit/s. Sosh propose une nouvelle offre Fibre à 25,99 €/mois et un forfait mobile 140 Go à 20,99 €/mois.

Un rappel de produits Anker

Anker rappelle certains produits en raison de problèmes de batterie. Les produits concernés incluent l’enceinte Soundcore A3102, l’enceinte Ankerwork A3302, et la batterie externe Anker 321. Les utilisateurs doivent vérifier leurs produits via des sites dédiés et suivre les instructions pour obtenir un remplacement gratuit. Les produits en vente actuellement ne sont pas affectés par ce rappel.