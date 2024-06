Réductions Orange et Sosh : ce qu’il faut savoir sur les nouvelles offres

Vous avez entre 18 et 26 ans et vous cherchez un forfait mobile ou une offre internet à prix réduit ? Bonne nouvelle : Orange lance des offres dédiées. De plus, Sosh revoit ses offres.

Orange et Sosh lancent une série d’offres destinées aux jeunes de 18 à 26 ans.

L’offre, baptisée Cheat Code 18-26, vise à proposer des tarifs réduits tant sur le mobile que sur le fixe.

Offre pour les 18-26 ans Tarif Avantages Forfait 5G Orange 19,99 €/mois 120 Go, appels illimités, 50 Go en roaming, remise de 80€ sur smartphone Forfait 5G Orange (Livebox) 14,99 €/mois 120 Go, appels illimités, 50 Go en roaming, remise de 80€ sur smartphone Livebox Fibre 29,99 €/mois Jusqu'à 400 Mbit/s, 140 chaînes TV Box 5G Home 29,99 €/mois Jusqu'à 1 Gbit/s, WiFi 6, réduction de tarif

Sur le mobile, Orange propose un forfait 5G sans engagement à 19,99 euros/mois ou 14,99 euros/mois pour les clients Livebox. Ce forfait inclut 120 Go de data, les appels illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre, ainsi que 50 Go utilisables en roaming en Europe. En outre, les clients peuvent bénéficier d’une remise de 80 € de remise pour l’achat d’un smartphone avec la Série Spéciale.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Orange Orange Série Spéciale 120Go 5G

120 Go 24.99€ /mois Promo -26 ans Découvrir Orange Forfait Mobile 5G

100 Go 16.99€ /mois 31.99€ Pendant 6 mois Découvrir Orange Forfait Mobile 4G

2h/100 Mo 2.99€ /mois 8.99€ Pendant 6 mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Côté Internet fixe, Orange propose une Série Spéciale Livebox Fibre à 29,99 euros/mois avec un engagement de 12 mois. Cette offre propose des débits symétriques allant jusqu’à 400 Mbit/s et inclut jusqu’à 140 chaînes TV. Une réduction intéressante également pour la box 5G Home, dont le tarif passe de 42,99 €/mois à 29,99 €/mois pour les jeunes, offrant un débit jusqu’à 1 Gbit/s.

Les meilleures box internet du moment chez Orange Fibre Série Spéciale Just Livebox Fibre 3 mois Série Spéciale Just Livebox Fibre 19.99€ /mois 33.99€ Pendant 6 mois Découvrir Fibre Orange Livebox Fibre 3 mois Orange Livebox Fibre 24.99€ /mois 42.99€ Pendant 6 mois Découvrir ADSL Orange Livebox Up ADSL 3 mois Orange Livebox Up ADSL 29.99€ /mois 47.99€ Pendant 6 mois Découvrir Toutes les box internet

Comment profiter de ces offres

Pour bénéficier des remises réservées aux 18-26 ans, il suffit de souscrire à une offre éligible via les canaux de distribution Orange.

Ensuite, il faut faire une demande de remise via un formulaire spécifique disponible sur la page ODR jeunes. La remise, sous forme de remboursement différé, sera effective à partir de la 2ᵉ ou 3ᵉ facture, après validation par Orange.

Nouveaux tarifs chez Sosh

Quant à Sosh, la marque low-cost d’Orange, l’opérateur propose une nouvelle offre Série Spéciale Sosh Fibre à 25,99 €/mois, contre 15,99 €/mois pendant six mois puis 30,99 €/mois auparavant. Le prix est donc fixe désormais.

Offres Prix Avantages Série Spéciale Sosh Fibre 25,99 €/mois 300 Mbit/s en symétrique, WiFi 5, sans service TV Forfait 140 Go Extra Sosh 20,99 €/mois 140 Go, 35 Go en roaming, appels vers mobiles Orange Africa

Cette offre, qui inclut une Livebox 5, avec un débit de 300 Mbit/s en symétrique et le WiFi 5, n’inclut pas de service TV, mais reste plus économique à long terme.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Sosh Sosh Forfait Mobile

80 Go 9.99€ /mois Découvrir Sosh Forfait Mobile

10 Go 6.99€ /mois Découvrir Sosh Série limitée 4G

130 Go 12.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

En mobile, Sosh propose un nouveau forfait 140 Go Extra à 20,99 €/mois sans engagement. Ce forfait 4G inclut 35 Go de data en roaming depuis l’Europe, les DOM, et 19 pays d’Afrique, ainsi que 5 heures d’appels vers les mobiles Orange Africa depuis la France.