Google Pixel 7, Airpods Pro 2… AliExpress destocke ses « vieux » produits juste avant l’été

Les promotions d’été d’AliExpress sont lancées et elles ne vont pas durer longtemps. En effet, le 23 juin 2024 à 23h59, elles prendront fin. Mais il est encore temps d’en profiter avant le début de la saison estivale. Pour vous aider parmi l’offre gargantuesque du géant de l’e-commerce, voici une sélection de cinq produits parmi les plus demandés. Attention cependant, les stocks sont faibles et les produits partent vite :

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G est à seulement 266,27 euros

Comme toujours, Xiaomi réussit le tour de force de placer d’excellentes technologies dans des smartphones au prix contenu, le tout sans faire beaucoup de compromis. Et le Redmi Note 13 Pro Plus 5G (noté 8/10 par Frandroid) en est le parfait exemple. Lancé au prix de 429,90 euros il y a quelques semaines, il est proposé pendant les summer sales à seulement 266,27 euros.

Pour ce prix, vous profiterez d’un produit solide avec une excellente fiche technique : écran AMOLED de 6,67 pouces avec 120 Hz de taux de rafraichissement, il offre une navigation fluide et un excellent confort de visionnage.

À l’arrière, un triple module photo dont le capteur principal offre une définition de 200 mégapixels vous permettra d’assurer des prises de vue professionnelles en toutes circonstances. Pour compléter cette configuration, un module de 8 mégapixels est dédié à l’ultra-grand-angle et un dernier module de 2 mégapixels permet la prise de vue macro.

Le smartphone offre par ailleurs d’excellentes performances grâce à la présence de son SoC Mediatek Dimensity 7200-Ultra et une configuration pouvant aller jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire de stockage.

Son autonomie est également au rendez-vous avec une batterie de 5000 mAh et une charge rapide 120W. L’assurance de passer de 0 à 100 % en moins de 45 minutes.

Le prix du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est en ce moment à 266,27 euros euros grâce au code FRSS40, à appliquer lors de l’ajout du produit dans le panier.

La Miyoo Mini Plus passe à 39,21 euros pendant les summer sales

Véritable retour en enfance (les plus vieux comprendront), la Miyoo Mini Plus reprend le design de la célèbre Nintendo Game Boy, en plus compact et plus versatile. Cette console n’a en effet de vintage que son look puisqu’elle est pensée pour tous ceux qui aiment le rétrogaming et qui souhaitent retrouver le plaisir des jeux vidéos de leur enfance sans ressortir leur vieille console des placards.

Tournant sous OnionOS, la Miyoo Mini Plus vous permet d’installer les émulateurs des plus grandes consoles, de l’Atari 2000 à la première PlayStation.

Doté d’un écran LCD de 3,5 pouces d’une excellente qualité, la Miyoo Mini Plus est équipée d’une prise Jack 3,5 mm, un emplacement pour une carte microSD et un port USB-C pour le chargement de la console.

Avec 8h de batterie et la possibilité d’installer plus de 25 000 jeux en fonction de la capacité de votre carte, vous n’aurez plus aucune excuse et pour profiter de votre jardin tout en descendant un énorme catalogue de jeux vintage.

La Miyoo Mini Plus est en ce moment à 39,21 euros grâce au code FRSS04. Le prix affiché est pour la version seule, mais il est possible au moment de l’achat d’opter pour une carte microSD contenant déjà un catalogue de jeux.

Le Google Pixel 7 passe à 312,28 euros chez AliExpress

On ne le présente plus, le Google Pixel 7 est parmi les meilleurs smartphones de 2023. Adoubé par la rédaction qui lui a mis la note de 9/10, le smartphone made by Google a tout pour plaire à commencer par l’intelligence artificielle de Google qui lui confère un avantage sur ses concurrents. Retouche photo, aide à la rédaction, entourer pour chercher, le Google Pixel 7 profite encore des mises à jour de Google, et ce, jusqu’en octobre 2027.

Sur le plan technique, le Google Pixel 7 peut compter sur un processeur maison, le Google Tensor G2, adapté à la présence de l’intelligence artificielle. Il est bien entendu livré avec Android 14 et pourra atteindre Android 16 sans aucun problème. Endurant, il tiendra un peu plus d’une journée en utilisation intense.

Côté confort de navigation enfin, le Google Pixel 7 profite d’un écran plat AMOLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Une colorimétrie juste et une luminosité maitrisée en font l’un des écrans les plus confortables pour visionner du contenu ou jouer sur son smartphone.

Le Google Pixel 7 est en ce moment à 312,28 euros sur AliExpress grâce au code FRSS40.

Apple AirPods Pro 2 (2023) : le meilleur dans vos oreilles pour seulement 191,08 euros

Pour faire simple : les AirPods Pro 2 (sortis en 2023) sont probablement dans le top 3 des meilleurs écouteurs true wireless actuellement sur le marché. Avec une réduction de bruit active parmi les plus performantes disponible, une qualité sonore exceptionnelle (notamment grâce à un son certifié Dolby Atmos) et une autonomie excellente, essayer les AirPods, c’est clairement les adopter.

Mieux, leur sortie récente est porteuse d’une autre bonne nouvelle pour cette paire d’écouteurs sans fil quasi parfaite : ils troquent leur port lightning contre un port USB-C, bien plus commode pour charger depuis n’importe où en cas de besoin.

En ce moment, les AirPods Pro 2 sont à 191,08 euros au lieu de 299 euros grâce au code FRSS25.

La pompe Mijia portable Air Compressor 2 passe à 33,02 euros

Gonfler ses pneus de vélo, on y pense pas forcément, surtout lorsque votre deux roues sert essentiellement pendant vos vacances. Combien de fois vous êtes-vous demandé si vous aviez une pompe sous la main pour éviter de rouler sur la jante ?

Avec la Mijia portable Air compressor, 2 ce problème sera bientôt derrière vous. Non seulement elle est assez compacte pour vous sauver la mise sans peser dans vos bagages, mais en plus elle fonctionne sans que vous ayez à fournir le moindre effort.

Complète, elle permet à pleine charge de gonfler jusqu’à 10 pneus. Et elle peut tout gonfler, de votre trottinette électrique, jusqu’aux pneus de votre voiture.

Résistante, elle peut supporter une pression allant jusqu’à 150 psi (pounds per square inch). Elle profite enfin de six modes de gonflages pré-enregistrés et peut se coupler à un large panel d’accessoires de gonflage comme son nouvel adaptateur à connexion rapide qui lui permet de se connecter à la valve du pneu simplement et rapidement.

Pendant les summer sales AliExpress, la pompe Mijia portable Air Compressor 2 est à 33,02 euros grâce au code FRSS04.

Comment fonctionnent les promotions AliExpress pour les soldes d’été ?

