Le grand retour de Realme, Google abandonne Samsung pour ses Pixels et la Norvège favorables aux voitures chinoises – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 20 juin : retour en force pour Realme, Google se détourne de Samsung pour ses Pixels et les voitures chinoises bienvenues en Norvège.

Realme revient avec deux nouveaux smartphones pour défier Xiaomi, Samsung et Honor

Realme fait un retour en force en France avec les Realme GT6 et GT6T, deux smartphones milieu de gamme. Le GT6, équipé d’un Snapdragon 8s Gen 3, et le GT6T, doté d’un Snapdragon 7+ Gen 3, visent à concurrencer Xiaomi, Samsung et Honor sur leur terrain. Ils offrent des écrans ultra-lumineux, des performances photographiques avancées et une charge rapide SUPERVOOC 120 W, le tout à partir de 399 euros.

Google se détourne de Samsung pour améliorer les performances du Pixel 10

Google abandonne Samsung Foundry pour TSMC en raison des problèmes de rendement et de surchauffe des puces gravées en 3 nm sur ses smartphones. Les futurs processeurs Tensor G5 seront fabriqués par TSMC, promettant de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique. Ce changement stratégique vise à renforcer les performances des prochains Pixel 10, alors que le Tensor G4, destiné aux Pixel 9, restera gravé par Samsung.

La Norvège rejette l’augmentation des droits de douane sur les voitures électriques chinoises

Alors que l’Union européenne augmente les droits de douane sur les voitures électriques chinoises, la Norvège choisit de ne pas suivre cette mesure. Le pays, très favorable aux véhicules électriques, veut attirer les constructeurs asiatiques sur son territoire. Les autorités norvégiennes estiment que cette taxe est inadaptée pour leur marché, où les voitures chinoises représentent une part importante des importations.