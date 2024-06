La « mauvaise » qualité 4K de l’Euro 2024, Kaspersky banni par les USA et la pliure troublante des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 21 juin : la qualité 4K de l'Euro 2024 décriée, le bannissement de Kaspersky aux USA et la pliure troublante des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Euro 2024 : pourquoi la 4K sur TF1 et M6 déçoit

Les matchs de l’Euro 2024 diffusés en 4K sur TF1 et M6 déçoivent par leur qualité d’image. L’UEFA capte les matchs en 1080p HDR, et non en 4K native, obligeant les chaînes à faire de l’upscaling. Ce procédé, couplé à des différences de traitement entre décodeurs et applications, a tendance à impacter la qualité de l’image. Les téléspectateurs peuvent ainsi remarquer un effet parfois pixelisé et des couleurs délavées ou trop saturées.

Kaspersky interdit aux États-Unis

À partir du 29 septembre 2024, Kaspersky, célèbre entreprise russe de cybersécurité, ne pourra plus fournir de mises à jour antivirus aux États-Unis. Cette interdiction résulte des préoccupations américaines concernant l’influence du gouvernement russe sur Kaspersky, craignant un accès aux données des clients. Kaspersky conteste cette décision, niant toute collaboration avec le gouvernement russe.

Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : pliure ou pas pliure ?

Des photos des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 montrent une pliure toujours présente sur les écrans pliables, malgré les améliorations attendues. Samsung avait promis un verre ultrafin amélioré et une nouvelle charnière pour réduire la visibilité du pli. Cependant, ces images pourraient provenir d’unités factices, fabriquées à partir de matériaux très bas de gamme. La prudence est donc de mise.