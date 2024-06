Cette vilaine pliure semble tenace sur les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

Les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 apparaissent dans de nouvelles photos qui montrent quelques différences physiques et laissent planer un doute.

Sonny Dickson a transmis à 9to5Google des photos d’unités factices des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Elles confirment la présence d’un marque de pli persistante, laquelle est devenue la marque de fabrique de la technologie pliable de Samsung.

Ce pli résulte du mécanisme de fermeture des écrans de Samsung. Pourtant, il avait été évoqué que Samsung allait optimiser son choix de matériaux de conception avec notamment l’introduction d’un verre ultrafin amélioré (UTG) pour une meilleure protection ainsi qu’une nouvelle conception de la charnière visant à réduire la visibilité du pli. Les photos que l’on a sous les yeux ne semblent pas aller dans ce sens puisque la pliure demeure proéminente.

Néanmoins, ces unités factices peuvent aussi avoir été fabriquées avec des matériaux moins durables que le produit final et ainsi ne pas représenter fidèlement le résultat que l’on aura entre les mains.

Un module photo plus compact

Si l’on peut laisser planer un doute sur ce point, les photos de Sonny Dickson donnent en parallèle un aperçu des potentielles modifications de design. Par exemple, l’emplacement de la caméra arrière sur le Galaxy Z Fold 6 suggère une évolution vers des lentilles plus grandes et plus étroitement alignées. De son côté, le Galaxy Z Flip 6 semble conserver la disposition des caméras de son prédécesseur.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Sonny Dickson Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Sonny Dickson Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Sonny Dickson Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Sonny Dickson

Un changement de logo

Un autre changement notable est le remplacement potentiel du logo Samsung situé sur la tranche des smartphones. Jusqu’alors gravé, il serait désormais imprimé. Bien que cela puisse donner un aspect moins haut de gamme, cela pourrait également plaire à ceux qui préfèrent une esthétique plus discrète.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : Sonny Dickson Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : Sonny Dickson Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : Sonny Dickson Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : Sonny Dickson

Samsung dévoilera officiellement les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 lors d’un évènement Unpacked qui se tiendra le 10 juillet à Paris. Avec eux, on découvrira également la mise à jour OneUI 6.1.1 qui apportera de nouvelles fonctions à Galaxy AI pour les Galaxy Z, mais aussi pour les Galaxy S.

Samsung ne se contentera pas de dévoiler deux smartphones. Ils seront accompagnés de la Galaxy Watch 7, la Galaxy Ring et les Galaxy Buds 3 qui ont aussi fuité via quelques photos.