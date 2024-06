Galaxy Buds 3 : voici une première photo du nouveau design des écouteurs Samsung

Samsung devrait présenter ses nouveaux Galaxy Buds 3 le mois prochain. À quelques semaines de l'annonce, voici une première photo de leur emballage.

Dans quelques semaines, Samsung devrait présenter officiellement sa nouvelle gamme de produits à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked. Si l’on attend tout particulièrement les nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, les nouvelles montres Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, ainsi que la bague connectée Galaxy Ring, Samsung devrait également profiter de l’événement pour dévoiler ses nouveaux écouteurs sans fil.

Depuis quelques semaines, les indices se multipliaient déjà au sujet d’écouteurs avec un tout nouveau format, loin de l’aspect bouton, inséré entièrement dans l’oreille, des précédentes générations. Cette fois, c’est le site 91Mobiles qui a publié une photo de ce qui semble être l’emballage des futurs Samsung Galaxy Buds 3, obtenue grâce à une « source industrielle ».

Des écouteurs à tiges, comme les AirPods

On peut découvrir, sur la face avant de l’emballage, le nom des écouteurs ainsi qu’une image de leur design. Comme pressenti, les Galaxy Buds 3 devraient adopter un tout nouveau format, avec un système des tiges à la manière des AirPods ou des JBL Live Beam 3. Rappelons à ce titre que Samsung n’est pas complètement un nouveau venu dans ce format d’écouteurs, puisque la firme japonaise possède également le groupe Harman Kardon et donc les marques JBL et AKG. Les Galaxy Buds 3 devraient par ailleurs être estampillés avec le logo AKG à l’extérieur des oreillettes. Ils devraient également profiter d’un format intra-auriculaire assurant une isolation passive en plus de la réduction de bruit active.

En plus du visuel affiché à l’avant de la boîte, le leak de 91Mobiles permet également de découvrir le dos avec quelques caractéristiques. D’après les informations affichées, les Galaxy Buds 3 devraient proposer jusqu’à six heures d’autonomie avec une charge rapide permettant une heure d’écoute grâce à 10 minutes de charge. Enfin, les écouteurs pourraient également embarquer un système de « crochets auriculaires réglables », probablement en forme d’ailerons amovibles pour maintenir au mieux les écouteurs dans le pavillon auditif.

On devrait en savoir plus sur les Galaxy Buds 3 et les modèles haut de gamme de Samsung, les Galaxy Buds 3 Pro, lors de leur présentation officielle. Celle-ci est attendue le 10 juillet prochain lors de la conférence Galaxy Unpacked qui devrait se tenir à Paris.