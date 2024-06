Galaxy Buds 3 Pro : Samsung aurait prévu un gros changement pour ses écouteurs haut de gamme

Le leaker Evan Blass a dévoilé le design des prochains écouteurs de Samsung. Si l'image est en forme de mosaïque, on distingue cependant un gros changement de design.

Alors que la plupart des constructeurs d’écouteurs sans fil se sont calqués sur le design des AirPods, avec un système de tige, Samsung faisait jusqu’à présent jeu à part. Sur ses précédents écouteurs, comme les Galaxy Buds 2 Pro, le constructeur coréen proposait en effet un design tout intégré, avec un format classique qui tenait entièrement dans le pavillon auditif, sans aucune excroissance.

Seulement, il semble que Samsung ait finalement changé son fusil d’épaule, comme le rapporte un visuel partagé ce lundi par le leaker Evan Blass. Dans sa newsletter, le leaker, plus connu sous son pseudonyme d’Evleaks, a en effet partagé un visuel sous forme de mosaïque présentant la forme des prochains Galaxy Buds 3 Pro. Si les écouteurs apparaissent nécessairement flous, on peut cependant y distinguer nettement une tige qui rappelle celle des AirPods Pro 2 d’Apple. Cette tige devrait notamment accueillir une partie de l’électronique et la batterie, ainsi que des microphones utilisés pour les appels téléphoniques ou pour la réduction de bruit active. Sans surprise, le visuel permet également de voir l’embout en silicone intra-auriculaire permettant d’isoler l’utilisateur passivement des bruits extérieurs.

Des écouteurs Samsung positionnés sur le haut de gamme

Evan Blass n’en est pas à son coup d’essai en matière de visuels sous forme de mosaïque. En fin de semaine dernière, il dévoilait l’ensemble des produits qui devraient être annoncés par Samsung au cours de la conférence Galaxy Unpacked, le 10 juillet prochain. Si le leaker passe désormais par ces visuels flous, c’est sans doute en raison de la tendance de Samsung à faire supprimer les images nettes publiées par les leakers sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, les Galaxy Buds 3 Pro devraient embarquer un système de doubles transducteurs, une compatibilité audio haute définition, un système de réduction de bruit adaptative, une compatibilité avec l’audio spatial et jusqu’à 7 heures d’autonomie en activant la réduction de bruit.

Pour l’heure, on ne sait pas encore à quel prix les écouteurs seront lancés. On devrait en savoir plus au cours de la conférence Galaxy Unpacked, attendue le 10 juillet prochain à Paris.