Samsung aurait de grands projets pour ses Galaxy Buds 3

Attendus en juin à l'issue de la prochaine conférence Galaxy Unpacked, les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro pourraient évoluer fortement par rapport à leurs prédécesseurs respectifs. On apprend notamment qu'un changement de design serait au programme, au même titre que des améliorations sur le plan strictement audio.

En parallèle de nouveaux ordinateurs portables, de nouvelles tocantes connectées et potentiellement aussi de sa bague Galaxy Ring, Samsung devrait profiter du prochain Galaxy Unpacked (prévu le 10 juillet à Paris) pour dévoiler de nouveaux Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro. Selon des informations partagées par un média spécialisé coréen, ces nouveaux modèles changeraient fortement par rapport aux Galaxy Buds 2 et Buds 2 Pro… ce qui n’aurait au fond rien d’étonnant. Et pour cause, ces derniers ont été lancés en 2021 et 2022, respectivement.

On apprend ainsi que pour ses nouveaux écouteurs sans fil, Samsung miserait à la fois sur un nouveau design et sur des améliorations audio notables. La firme abandonnerait notamment la forme « en haricot » de ses anciens modèles pour un design différent, censé « améliorer significativement » leur ANC (réduction de bruit active) et leur qualité de son.

Vers un look plus proche de celui des AirPods ?

Dans le détail, Samsung pourrait s’inspirer du design des AirPods d’Apple pour ses nouveaux Galaxy Buds 3 / Buds 3 Pro. L’idée serait notamment d’adopter une forme « en tige » permettant de rapprocher le micro de la bouche de l’utilisateur, et ce afin d’améliorer, aussi, la qualité des appels téléphoniques. Par leur forme en haricot, les anciens écouteurs de la marque étaient moins efficaces que ceux de la concurrence. Cela pourrait donc changer.

According to a reliable list, these are the only notable SS products on deck in the near future: Galaxy Book4 Edge

Galaxy Book4 Edge Pro

Galaxy Buds3

Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Ring

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch7

Galaxy Watch7 Ultra

— Evan Blass (@evleaks) May 20, 2024

On apprend enfin que les nouveaux Buds 3 miseraient sur de nouvelles fonctionnalités liées à l’IA. Ces nouvelles fonctions auraient par contre pour inconvénient d’induire une consommation énergétique accrue. Le changement de design pressenti pour ces nouveaux écouteurs serait donc également justifié par la nécessité d’y intégrer des batteries plus volumineuses.

On notera néanmoins que ce changement de form-factor pourrait nuire à la compacité qui avait en partie contribué au succès des Galaxy Buds 2 / Buds 2 Pro en leur temps. Si ce changement de design se confirme, et que la compacité est bel et bien réduite, nul doute que Samsung devra contrebalancer ce changement par une réelle amélioration de l’expérience proposée.