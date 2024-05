Le Samsung Galaxy Book 4 Edge pourrait être l’anti-MacBook par excellence

Samsung n'a pas encore officialisé le Galaxy Book4 Edge, mais les infos qui circulent sont prometteuses.

L’arrivée de cette nouvelle génération de PC portables avec les puces Qualcomm Snapdragon X Elite pourrait changer la donne. Jusqu’ici, Intel et AMD régnaient en maîtres sur les PC Windows, mais cette nouvelle option promet des performances et une efficacité énergétique au top. De quoi forcer les grands noms à revoir leur copie.

Avec les futurs modèles comme le Microsoft Surface Pro 10, le Microsoft Surface Laptop 6, le Dell XPS 13, le Dell Inspiron 14+, le Lenovo Yoga Slim 7 et l’Asus Vivobook aussi équipés du Snapdragon X Elite, la nouvelle puce de Qualcomm, les options ne vont pas manquer. Mais celui qui nous intéresse ici, ce sont les prochains PC de Samsung.

Avant de vous présenter ce futur laptop, notez qu’il faut rester vigilant face aux annonces des fabricants. Les chiffres d’autonomie et de performance sont souvent optimisés pour des conditions idéales, loin de l’usage quotidien. On aura l’occasion de les tester en vrai.

Galaxy Book 4 Edge : deux tailles de diagonale

Le Samsung Galaxy Book 4 Edge est un PC portable qui n’a pas encore été officiellement annoncé, mais dont les caractéristiques ont été dévoilées en ligne ce week-end. Ce modèle se présente comme une alternative sérieuse au MacBook Apple Silicon.

Le Galaxy Book 4 Edge sera disponible en deux tailles d’écran : 14 et 16 pouces de diagonale. Les deux écrans auront une définition 3K et une dalle Amoled, ce qui devrait offrir une qualité d’image très bonne, avec des couleurs vives et des contrastes élevés.

Côté performances, le Galaxy Book 4 Edge sera équipé du SoC Qualcomm Snapdragon X Elite, qui promet une efficacité énergétique bien meilleure que ce que propose Intel. On retrouve 16 Go de mémoire vive, de base.

Ce SoC offre également des performances d’IA impressionnantes, avec 45 Tops. C’est la première promesse de cette nouvelle puce. D’ailleurs, pas de trace du Snapdragon X Plus sur les machines Samsung.

Le Galaxy Book 4 Edge devrait également briller avec son autonomie. Samsung annonce jusqu’à 22 heures de lecture vidéo grâce à une grosse batterie de 61,8 Wh et l’efficacité énergétique de la puce ARM. C’est bien plus que ce qu’on voit habituellement.

Mais attention, cette durée est mesurée avec une luminosité de 150 nits et le mode avion activé. En utilisation normale, avec plus de luminosité, l’autonomie sera sûrement un peu moins impressionnante. Elle restera néanmoins, à coup sûr, meilleure que ce que les machines Intel propose.

Côté connectivité, ils sont bien équipés : plusieurs USB-C en USB 4.0, HDMI 2.1 et USB-A. De quoi brancher tout ce dont on a besoin.

Le Galaxy Book 4 Edge de Samsung pourrait bien redéfinir ce qu’on attend d’un PC portable sous Windows. Avec son autonomie impressionnante et ses performances de haut niveau, il pourrait devenir une alternative sérieuse aux MacBook d’Apple. Il reste à voir si les promesses seront tenues en conditions réelles.

Le prix du Samsung Galaxy Book 4 Edge n’a pas encore été officiellement annoncé, mais il devrait se situer dans la fourchette haute du marché des PC portables. Selon les rumeurs, le prix de départ du modèle 14 pouces serait de 1 799 euros, tandis que le modèle 16 pouces serait proposé à partir de 2 099 euros.

Bien sûr, ces prix pourraient varier en fonction de la configuration choisie, notamment en ce qui concerne la mémoire vive et le stockage. Il faudra donc attendre la sortie officielle du Galaxy Book 4 Edge pour en savoir plus sur son prix et ses différentes configurations.