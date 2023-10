Snapdragon X : les PC portables de demain vont-ils enfin surpasser les MacBook d’Apple ?

Avec l'architecture Snapdragon X, Qualcomm compte faire une entrée fracassante sur le marché PC. Et mettre sur la paille Apple et ses puces Mx ?

Cela va faire deux ans que Qualcomm distille des indices sur sa nouvelle architecture basée sur de nouveaux cœurs CPU « Oryon ». L’objectif pour le constructeur : proposer de nouvelles puces pour PC et mobile afin de concurrencer et même surpasser Apple avec son architecture M1 (et bientôt M3) et A16

En amont de l’évènement Qualcomm Summit se tenant à partir du 24 octobre à Hawaï, les spécificités techniques de ces nouvelles puces sont connues grâce aux sources du site Windows Report.

Qualcomm X Elite : une puce ultra-performance et intelligente

Snapdragon X Elite sera la puce de Qualcomm dédiée aux plateformes PC. Celle-ci s’articulera autour de trois axes : la performance, l’efficacité énergétique et surtout, l’IA. Le CPU promet ainsi des performances bien au-delà de ses concurrents x86 (Intel et AMD) grâce à ses cœurs Oryon qui seraient, selon Qualcomm, bien plus rapides que la concurrence basée sur ARM (entendez, Apple).

Et s’il y a un sujet sur lequel Apple a aussi montré sa domination, c’est sur la consommation de ses puces. Avec sa finesse de gravure en 4 nm, l’architecture Qualcomm X promet un niveau de performance équivalent aux meilleurs laptops tournant sur Windows pour une consommation énergétique un tiers inférieure. Qualcomm pourrait ainsi défier Apple sur le terrain de l’autonomie dans cette guerre à la « performance par watt ».

L’IA est aussi au centre de la puce Qualcomm X Elite, avec la présence d’un NPU surnommée « Hexagon ». La présence de ces « Neural Processing Units » se démocratisera au sein de nos PC portables d’ici à 2024, ces puces étant dédiées à l’accélération de toutes les taches liées à l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse de machine learning ou d’IA générative (Stable Diffusion, Midjourney, ChatGPT). Microsoft est aussi en train de développer son propre NPU pour ses futurs appareils Surface et Xbox, la course à l’intelligence artificielle générationnelle est en effet bien entamée.

Les premiers ordinateurs avec puce Qualcomm Snapdragon X Elite devraient arriver sur le marché à la mi-2024. Il s’agira d’une année charnière pour tout le secteur, qui va enfin accueillir une architecture ARM prometteuse, ainsi qu’un système d’exploitation pour la supporter, Windows 12. Avant ça, Intel va lancer d’ici à la fin de l’année Meteor Lake, sa propre réponse à Apple pour les PC portables.