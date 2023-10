Pour contrer le monopole de Nvidia, Microsoft va dévoiler sa première puce dédiée à l’IA

En développement depuis quelques années, Microsoft serait sur le point d'annoncer sa première puce dédiée à l'IA.

La ruée vers l’IA est définitivement lancée. Si Nvidia domine largement le marché des puces dédiées à l’intelligence artificielle, ses concurrents semblent bien décidés à s’extirper d’un tel monopole.

Alors que OpenAI, créateur de ChatGPT, serait en train de réfléchir à concevoir ses propres puces d’IA, son partenaire historique Microsoft devrait annoncer sa propre puce le mois prochain lors de sa conférence dédiée aux développeurs, Ignite 2023, selon le site The Information.

Microsoft : le projet « Athena » voit enfin le jour

Cela fait des années que Microsoft serait en train de plancher sur sa propre puce maison dédiée aux modèles d’intelligence artificielle. Le projet, qu’on connait sous le nom d’Athena, devrait permettre à la firme de réduire sa dépendance aux GPUs de Nvidia très largement utilisés pour entraîner les modèles derrière ChatGPT et Bing Chat.

Avec un tel monopole, à hauteur de 80% de parts de marché, Nvidia serait en plus incapable de répondre à la demande générale. Cela arrange bien évidemment le constructeur qui a vu sa valeur en bourse exploser depuis le début de l’année.

Ces soucis d’approvisionnement empêcheraient donc des acteurs comme Microsoft et OpenAI de maitriser davantage le socle technique de leurs futures innovations liées à l’IA, comme le font déjà Google et Apple.

Microsoft et l’IA : un plan à long terme

Si cette puce devrait dans un premier temps s’intégrer aux centres de données de Microsoft pour servir notamment sa propre IA Copilot intégrée à Windows et ses applications, cette annonce esquisse plusieurs futurs possibles. On pourrait ainsi s’attendre à retrouver des déclinaisons de cette première puce dans les prochains appareils Surface annoncée en 2024.

Et pour Microsoft, cela pourrait aller encore plus loin : la firme miserait aussi sur l’intelligence artificielle pour sa prochaine génération de console Xbox en 2028. Selon les toutes dernières rumeurs, la future machine devrait intégrer un NPU (Neural Processing Unit), une puce dédiée aux opérations de deep learning, qui pourrait ainsi lui permettre de proposer sa propre solution d’upscaling pour contrer le DLSS de Nvidia. Athena semble bien être la première pierre de l’édifice, celui du rêve de Microsoft de réunir local, cloud et IA sous la même plateforme.

Le rendez-vous est donc pris pour la Ignite 2023 qui aura lieu du 14 au 17 novembre à Seattle et dont les différentes conférences seront retransmises gratuitement en ligne.