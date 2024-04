Qualcomm aurait lourdement menti sur les performances de ses prochaines puces

Le média SemiAccurate a publié des accusations sérieuses à l'encontre de Qualcomm. La firme aurait menti à la presse et aux fabricants sur les performances de ses futures puces Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus.

La communication et le marketing d’une marque doit vendre ses produits sous leur meilleur jour possible, mais attention à ne pas tomber dans la publicité mensongère. C’est ce dont est accusé publiquement Qualcomm par le média spécialisé SemiAccurate concernant le lancement attendu des Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus.

Pour rappel, il s’agit des nouvelles puces à destination des PC sous Windows, fonctionnant pour la première fois avec l’architecture Oryon. Qualcomm promet notamment de dépasser l’Apple M3, mais aussi les meilleurs processeurs d’AMD et Intel, tout en consommant moins.

Les accusations

D’après SemiAccurate, Qualcomm aurait tout simplement triché sur les résultats de ses nouvelles puces : « SemiAccurate n’utilise pas ces mots à la légère, mais il est impossible de nier ce que de multiples sources nous disent ».

Passons sur la critique, légitime, du manque de détails techniques donnés par Qualcomm sur ses futures puces. Il est vrai que la firme est très chiche en détail, et promet continuellement que la presse en saura davantage à mesure que l’on se rapprochera du lancement. À ce stade, on ne sait pas vraiment comment fonctionnent les 10 à 12 cœurs Oryon, le niveau du cache ou les détails sur le GPU associé au Snapdragon. Un niveau de secret que la marque ne partage pas avec Intel et AMD, davantage habitués à détailler chaque point de leurs puces.

Le plus grave ce sont donc ces accusations de triches. D’après SemiAccurate, Qualcomm n’aurait pas présenté les mêmes résultats de benchmarks à la presse et aux fabricants de PC OEMs. Pire, « SemiAccurate est sûr à 100 % que certains des chiffres présentés par Qualcomm ne peuvent pas être reproduits avec les paramètres qu’ils annoncent. »

Sans révéler tous les détails pour ne pas compromettre ses sources, SemiAccurate indique que deux fabricants partenaires de Qualcomm ont rencontré des problèmes lors des tests de leurs machines où ils n’arrivaient pas à reproduire les résultats de Qualcomm. Une autre source, cette fois venant de Qualcomm, aurait indiqué au média que la marque américaine avait volontairement trafiqué les benchmarks pour qu’ils affichent des scores plus élevés que ce que les puces sont vraiment capables de délivrer.

De quelle différence de performances nous parlons ? SemiAccurate rapporte que l’on aurait comparé les performances réelles à celle d’une machine Intel Celeron, c’est-à-dire une machine très peu performante, très loin d’un Apple M3. En fait les performances seraient « bien en deçà de 50 % des chiffres avancés par Qualcomm dans les documents techniques et les présentations ».

Les tests de PC seront révélateurs

Pour le moment, il n’existe aucun PC dans le commerce avec ces nouvelles puces. Nous avons pu faire quelques essais sur un PC équipé d’une puce Snapdragon X Elite, mais il s’agissait d’une machine de référence créée par Qualcomm pour l’occasion. Il est vrai que nous avions l’interdiction de faire tourner d’autres benchmarks que ceux prévus et installés par Qualcomm, mais c’est une pratique qui n’est pas complètement étrange pour un produit encore non commercialisé.

Nous avons évidemment interrogé Qualcomm concernant les accusations de SemiAccurate, et la marque nous indique le communiqué officiel suivant.

« Nous sommes convaincus de nos performances et nous sommes impatients que les consommateurs puissent bientôt mettre la main sur les appareils Snapdragon X Elite et X Plus ». – Qualcomm Inc

En attendant de pouvoir séparer le vrai du faux, nous allons retourner à notre scepticisme qui nous animait déjà avant les premiers essais de Snapdragon X. Jusqu’à présent, les PC sous Windows équipés de puces Qualcomm ne nous ont jamais convaincus, mais Apple a démontré qu’il était possible de produire des PC avec une architecture ARM qui offre une expérience logicielle de qualité et des performances optimisées.

Nous verrons bien, lorsque les partenaires de Qualcomm lanceront sur le marché les premiers PC équipés de puces Snapdragon X, ce qu’il en sera en réalité. Nous ne manquerons pas d’être vigilants lors de nos tests, et si les Snapdragon sont si décevants en termes de performances, cela ne nous échappera pas.