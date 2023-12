Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 22 décembre : Samsung confirme malgré lui les fuites autour des Galaxy S24, Tencent a perdu 46 milliards de dollars en une nuit et Probikeshop a été repris grâce à deux offres validées par le tribunal. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La « bourde » de Samsung

Samsung a involontairement confirmé les fuites sur son futur Galaxy S24. Après la divulgation d’images par des leakers réputés, Samsung a tenté de bloquer ces comptes via des requêtes DMCA, confirmant ainsi indirectement l’authenticité des images. Cette démarche, bien que jugée inutile face à la viralité des fuites, a finalement renforcé la crédibilité des informations sur le Galaxy S24.

Tencent chute lourdement à cause de nouvelles régulations

Tencent, géant du jeu vidéo chinois, a perdu 46 milliards de dollars en bourse suite à de nouvelles régulations chinoises contre les microtransactions. Ces mesures visent à limiter les dépenses des joueurs et à freiner les pratiques commerciales jugées abusives, notamment les incitations aux achats in-game. Ces restrictions représentent un coup dur pour l’industrie du jeu vidéo en Chine, mais visent aussi à protéger les joueurs.

Probikeshop (enfin) sauvé

Probikeshop, leader français de la vente en ligne de vélos, a évité la faillite grâce à l’acceptation de deux offres de reprise par le tribunal de commerce de Lyon. Placé en redressement judiciaire mi-novembre, le site a été sauvé, permettant de conserver 28 emplois sur 80. Les offres proviennent du groupe Troika International Ltd et de Materiel-vélo.com, assurant la continuité des activités de Probikeshop et de sa plateforme Biked.

