Pressentie pour le 10 juillet prochain, la Galaxy Unpacked de Samsung va lever le voile sur une série de produits stars et inédits. Il n’y a d’ailleurs plus beaucoup de doutes sur leur nature, eu égard au dernier leak d’Evan Blass.

Samsung ne l’a pas encore officialisé, mais tout porte à croire qu’une Galaxy Unpacked devrait avoir lieu le 10 juillet prochain. Les fuites de produits se multiplient d’ailleurs à vitesse grand V depuis quelques semaines, de quoi nous mettre sur des pistes crédibles quant à la nature des appareils présentés.

De son côté, le leaker Evan Blass vient probablement de mettre fin à tout suspense – mais y en avait-il encore vraiment. L’intéressé a publié une collection d’images visuellement brouillée, qui nous laisse toutefois largement deviner les appareils représentés. Les rendus sont suffisamment lisibles pour comprendre de quoi il s’agit.

Du pliant, de la bague et de la montre

Sans surprise, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 font partie du lot. Les téléphones pliables de Samsung feront partie des têtes d’affiche de cette supposée conférence. Peut-on aussi distinguer la fameuse bague connectée Galaxy Ring, déclinée en trois versions. Sans oublier un groupe de montres connectées.

La photo des tocantes (image de Une) peut être interprétée de la manière suivante : les deux modèles orange et gris, positionnés côte à côte, peuvent représenter la Galaxy Watch 7, que l’on attend sous deux formats (40 mm et 44 mm). Juste au dessus d’elle, une montre semble-t-il plus grande les accompagne : il s’agit possiblement d’un modèle Ultra inédit.

Quid de la Galaxy Watch FE ?

Mais alors, où est passée la Galaxy Watch FE abordable ? Et bien tout porte à croire – tout du moins selon le leaker réputé Arsène Lupin – qu’elle bénéficiera d’une présentation antérieure, le 24 juin plus précisément. Et ce afin de récolter les échos médiatiques attendus, au lieu de la noyer dans un océan de produits stars le 10 juillet prochain.