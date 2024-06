Surprise : la montre abordable de Samsung devrait sortir plus tôt qu’on ne le pensait

Selon Arsène Lupin, un leaker généralement bien informé, la montre connectée abordable de Samsung aussi connue sous le nom de Galaxy Watch FE, serait lancée fin juin. Initialement, on s’attendait à ce que le constructeur coréen la présente le 10 juillet lors d’une Galaxy Unpacked pressentie par tous les observateurs.

Samsung devrait sans aucun doute tenir une conférence Galaxy Unpacked le 10 juillet prochain, mais ce n’est pas à cet événement que la montre connectée Galaxy Watch FE serait présentée. Car selon le leaker Arsène Lupin, généralement bien informé, le géant coréen souhaiterait introduire sa tocante abordable fin juin : le lundi 24 plus précisément.

Pourquoi un lancement décalé ?

La Galaxy Unpacked pourrait faire la part belle à la Galaxy Watch 7 et un modèle Ultra inédit, mais aussi à une probable bague connectée Galaxy Ring et aux Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6. Mais alors, pourquoi Samsung anticiperait de deux semaines et demie la sortie de sa Galaxy Watch FE, attendue au prix de 200 euros en Europe.

Potentiellement pour la mettre le maximum possible sous le feu des projecteurs. Après tout, cette tocante cherche à toucher un plus large public grâce à un prix revu à la baisse comparé aux autres modèles. L’appellation FE appelle évidemment à quelques concessions, tout en conservant une expérience la plus haut de gamme possible.

La présenter durant la Galaxy Unpacked au milieu d’autres produits stars lui feraient probablement de l’ombre. Pas sûr que l’écho médiatique soit aussi efficace qu’un lancement décalé et plus isolé. Si tel est le cas, la firme coréenne ferait selon nous un choix pertinent pour maximiser la visibilité de son produit.

Des fuites en tous genres

La Galaxy Watch FE a dernièrement fait l’objet d’un paquet de fuites en tous genres : numéro de modèle, rendus marketing, bourde sur le site officiel, il n’y a plus aucun doute sur l’existence de cette montre connectée que nous avons tout bonnement hâte de tester.