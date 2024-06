La Samsung Galaxy Watch FE existe : on en est enfin sûrs

Alors qu'on attend de pied ferme les Galaxy Watch 7, Samsung devrait réserver un tout nouveau modèle de montre connectée pour cet été, plus abordable. Il s'agira de la Samsung Galaxy Watch FE, que le constructeur a officialisée, peut-être par accident.

En juillet, Samsung devrait organiser une conférence Galaxy Unpacked. Le constructeur coréen devrait y dévoiler les Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, la Galaxy Ring, ainsi que ses nouvelles montres connectées : les Galaxy Watch 7 et Watch Ultra. Mais aux côtés de tout cela, il y aurait aussi une Samsung Galaxy Watch FE. On sait qu’elle existe et c’est même Samsung qui l’a révélé.

La Galaxy Watch FE repérée… sur le site de Samsung

Cette montre connectée qui devrait être plus abordable (grâce à quelques concessions techniques) avait déjà été repérée sur plusieurs services de certification officiels, mais jusqu’à maintenant, Samsung n’avait rien confirmé. Cependant, la page d’assistance de la Galaxy Watch FE est apparue sur les sites de Samsung en Irlande, en Amérique latine ainsi qu’au Royaume-Uni. Le modèle y apparaît sous le nom « SM-R861 ». Cela suggère que le lancement de la montre serait imminent : un indice de plus qui pointe vers une présentation dès le mois prochain.

La page ne révèle néanmoins aucune information sur la montre connectée, bien que l’on connaisse déjà quelques caractéristiques potentielles grâce aux fuites récentes. Selon plusieurs rumeurs, cette montre connectée serait en fait basée sur la Galaxy Watch 4, sortie à l’été 2021. La page ne révèle pas non plus le nom commercial de cette montre : elle pourrait très bien ne pas s’appeler Samsung Galaxy Watch FE. Les modèles habituels lancés par Samsung sont commercialisés au-dessus de 300 euros : on s’attend donc à un prix de 200 à 300 euros pour ce modèle. Samsung viendrait ainsi concurrencer l’Apple Watch SE, vendue à 279 euros.