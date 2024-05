Pourquoi la Galaxy Watch Ultra ne sera pas une montre connectée Samsung comme les autres

Certifiée aux États-Unis et aux Émirats arabes unis, la prochaine montre de Samsung devrait être le fer de lance d'une nouvelle gamme.

La prochaine montre haut de gamme de Samsung ne sera pas comme les autres. Jusqu’à présent, le constructeur coréen proposait des déclinaisons Pro ou Classic qui s’apparentaient clairement au modèle standard, à l’instar de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro ou de la Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Il s’agissait alors de déclinaisons de la Galaxy Watch 5 ou de la Galaxy Watch 6.

Cependant, alors que Samsung prépare activement le lancement de ses nouvelles montres connectées, il semble que la firme cherche cette fois à proposer trois gammes de montres distinctes.

En effet, aux côtés de la Samsung Galaxy Watch 7, la firme devrait lancer une Galaxy Watch FE plus accessible et un modèle « Ultra » positionné sur le haut de gamme. C’est justement cette montre « Ultra » qui nous intéresse ici, puisqu’elle vient d’être certifiée par la TDRA aux Émirats arabes unis et par la FCC aux États-Unis. Des certifications qui viennent surtout confirmer le nom de la montre.

Alors qu’on s’attendait jusqu’à présent à ce que cette smartwatch soit baptisée Galaxy Watch 7 Ultra, il n’en sera rien. La certification de la TDRA mentionne ainsi le nom de « Galaxy Watch Ultra », sans aucune mention du chiffre « 7 ». Un nom qui indique donc qu’il s’agira du premier modèle d’une toute nouvelle gamme de montres connectées et non pas d’une déclinaison de la Galaxy Watch 7. En cela, la stratégie de Samsung semble se calquer sur celle d’Apple avec ses propres Apple Watch Ultra dont le nom est décorrélé des Apple Watch classiques.

Une montre avec une batterie imposante

Les deux certifications indiquent par ailleurs que la montre sera bel et bien compatible avec le Bluetooth, le Wi-Fi et la connectivité 4G et qu’elle aura droit à un chargeur 10 W pour la charge sans fil.

Pour l’heure, les informations au sujet de la Galaxy Watch Ultra sont assez maigres. Tout juste a-t-on pu découvrir son design dans des rendus 3D publiés la semaine dernière par OnLeaks et SmartPrix. La montre aurait droit à un écran circulaire enchâssé dans un boîtier carré, avec trois boutons sur le côté, un écran de 1,5 pouce de diamètre, un format plutôt massif. Elle pourrait également avoir droit à une autonomie record de 100 heures d’utilisation grâce à une batterie de 578 mAh — contre 590 mAh pour la Galaxy Watch 5 Pro et 425 mAh pour la Galaxy Watch 6 Classic 47 mm — et à une certification d’étanchéité 10 ATM.

On en saura davantage sur la Samsung Galaxy Watch Ultra à l’occasion de l’événement Galaxy Unpacked attendu pour le 10 juillet à Paris.