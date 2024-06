Galaxy Watch FE : la montre pas chère de Samsung apparaît en images et rappelle fortement cet ancien modèle

À un mois de sa présentation officielle, la samsung Galaxy Watch FE apparaît dans un leak. Elle devrait reprendre en grande partie le design et les caractéristiques d'une précédente montre de Samsung.

Le mois prochain, Samsung devrait présenter sa nouvelle gamme de montres connectées. Si les modèles les plus attendus devraient être la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra, Samsung aurait également une petite surprise pour les petits budgets : la Samsung Galaxy Watch FE. Depuis quelques jours, la montre fait de plus en plus parler d’elle, notamment avec la mention d’une « SM-R861 » sur plusieurs sites Internet de Samsung.

Alors que le message était déjà particulièrement clair, il est devenu transparent ce mardi avec la publication de plusieurs rendus sur X (anciennement Twitter) par le compte Sudhanshu Ambhore. Le leaker a en effet partagé ce qui semble être des images marketing de Samsung ainsi que les caractéristiques qui devraient être celles de la montre d’entrée de gamme du constructeur coréen.

Samsung Galaxy Watch FE // Source : Sudhanshu Ambhore Samsung Galaxy Watch FE // Source : Sudhanshu Ambhore Samsung Galaxy Watch FE // Source : Sudhanshu Ambhore

On peut ainsi découvrir, en images, une montre qui semble assez proche de la Samsung Galaxy Watch 5 ou de la Galaxy Watch 4 avant elle, avec un écran rond, un système de cornes et un bracelet en silicone qui épouse la forme du boîtier. Le bracelet devrait par ailleurs être doté de plusieurs rappels de couleurs, bleu et orange, pour marquer une différence avec les précédents modèles de la marque.

Par ailleurs, la Galaxy Watch FE aurait droit à des bordures plus larges autour de l’écran que la Samsung Galaxy Watch 6 — et, sans nul doute, que la Galaxy Watch 7. De quoi rappeler le design, là encore, des Galaxy Watch 4 et 5 sur lesquelles la Galaxy Watch FE devrait être basée.

Les mêmes caractéristiques que la Galaxy Watch 4

Concernant les caractéristiques, le leaker indien avance que la Galaxy Watch FE aurait droit à un format de 40 mm avec un écran Amoled de 1,2 pouce de diamètre affichant une définition de 396 x 396 pixels. Elle embarquerait par ailleurs la puxe Exynos W920 — la même que la Galaxy Watch 4 — associée à 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage.

La montre aurait également droit à une batterie de 247 mAh devant assurer jusqu’à 30 heures d’autonomie, profiterait de la charge sans fil et serait résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. En revanche, il ne faudrait compter que sur une connectivité Bluetooth, GPS et Wi-Fi, mais pas sur une connexion 5G.

Là encore, les caractéristiques sont très similaires à celles de la Samsung Galaxy Watch 4 sortie il y a désormais deux ans. Il faut dire que la montre devrait être proposée à un tarif bien plus attractif que les précédentes montres Samsung, généralement lancées à partir de 320 euros.

On en saura davantage sur la Samsung Galaxy Watch FE lors de sa présentation officielle aux côtés de la Samsung Galaxy Watch 7, de la Galaxy Watch Ultra, de la Galaxy Ring, du Galaxy Z Flip 6 et du Galaxy Z Fold 6. Les nouveaux appareils de Samsung devraient être présentés le 10 juillet prochain à Paris.