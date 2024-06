Galaxy Watch FE plus abordable : Samsung laisse filer un gros indice sur la montre connectée

Des pages support de Samsung évoquent déjà un numéro de modèle SM-R861 qui devrait correspondre à la montre connectée Galaxy Watch FE censée être plus abordable. Cette apparition sur une plateforme officielle renforce la piste d'un lancement en juillet.

Plusieurs choses se préparent du côté de Samsung à l’approche du Galaxy Unpacked, son événement attendu à Paris le 10 juillet prochain. La marque coréenne devrait notamment annoncer sa nouvelle génération de montres connectées : la Galaxy Watch 7 évidemment, une ambitieuse Galaxy Watch Ultra et une Galaxy Watch FE plus accessible.

À l’instar des smartphones Galaxy FE, la Samsung Galaxy Watch FE se voudrait une alternative avec quelques concessions pour être moins chère. Or, ce modèle attire de nouveau les regards puisqu’il a été plus ou moins mentionné sur les sites officiels de la marque au Royaume-Uni et en Amérique du Sud.

En effet, des pages support de Samsung référencent déjà le numéro de modèle SM-R861. Une nomenclature déjà aperçue auparavant dans une certification d’appareils « Smart Wearable » auprès de la FCC. Or, depuis qu’elle a été repérée, cette référence est pressentie comme étant la future Galaxy Watch FE. Et le fait d’apparaître sur une plateforme du constructeur corrobore un lancement approchant à grands pas.

Galaxy Watch FE ou Galaxy Watch 4 (2024) ?

Toutefois, d’aucuns estiment que Samsung opterait pour un autre nom commercial, à savoir : Galaxy Watch 4 (2024). Cette réflexion est intéressante puisque le numéro de modèle SM-R861 ressemble au code R860 utilisé pour la Galaxy Watch 4. De quoi laisser entendre que la future montre connectée serait une évolution revisitée de la génération sortie en 2021.

Enfin, sachez que, d’après les certifications de la FCC, cette Galaxy Watch FE — si elle s’appelle bien comme ça — ne se déclinerait qu’en version Bluetooth. Pendant l’Unpacked de Paris, sachez également que l’on attend de voir une présentation en bonne et due forme de la bague connectée de Samsung, la Galaxy Ring.